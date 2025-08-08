نيوكاسل يجبر إيزاك على التدرب منفردا ويستبعده من حفل شواء

تصاعدت حدة الخلاف بين ألكسندر إيزاك وفريقه نيوكاسل الإنجليزي -الأربعاء- ملقية بظلال من الشك حول مستقبل المهاجم السويدي مع الفريق.

صحيفة "غارديان" البريطانية كشفت أن اللاعب تلقى تعليمات بالتدرب بشكل منفرد، بعيدا عن زملائه، كما مُنع من المشاركة في "حفل الشواء" الذي نظمه النادي في ملعب التدريب.

وكان إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، نظّم تجمعًا للاعبيه وجهازه الفني وشركائهم وأطفالهم، ولكن أُمر إيزاك بتأجيل وصوله للتدريب منفردًا حتى وقت لاحق من بعد الظهر.

وتغيب إيزاك عن رحلة ما قبل الموسم إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية، حيث حاول المهاجم السويدي إجبار النادي على الانتقال إلى ليفربول.

وعلى الرغم من ادعاء النادي أن إصابة طفيفة في الفخذ منعته من ركوب الطائرة المتجهة إلى جنوب شرق آسيا، فإن الفحوصات لم تُظهر أي دليل على وجود إصابة.

وبدلا من التدريب أو تلقي العلاج في نيوكاسل، سافر إيزاك إلى شمال إسبانيا حيث تدرب بمفرده معظم الأسبوع الماضي.

وتبيّن أن السويدي كان يتدرب منفردا في شمال إسبانيا، وتحديدا في منشآت ناديه السابق ريال سوسيداد، وهو ما أثار استياء المدرب إيدي هاو.

وقبل مغادرته سول، صرح هاو أن اللاعبين الذين يُظهرون "سلوكًا سيئًا" قد يفقدون حقهم في التدريب مع الفريق.

وأوضح "عليكم أن تكسبوا حق التدريب معنا. نحن نيوكاسل يونايتد. يتحمل اللاعبون مسؤولية أن يكونوا جزءًا من الفريق. لا يمكن لأي لاعب أن يتوقع التصرف بشكل سيئ والتدرب مع المجموعة، يجب أن يتصرفوا بالطريقة الصحيحة".

هذا التصعيد يأتي في خضم مساعي إيزاك للضغط على إدارة نيوكاسل من أجل إتمام انتقاله إلى ليفربول، الذي تقدم بعرض بلغت قيمته نحو 148 مليون دولار، إلا أن العرض قوبل بالرفض في ظل تمسك النادي بخدمات مهاجمه إلى حين تأمين بديل مناسب.

وتشير التقارير إلى أن إيزاك كان من المقرر أن يلتقي المدرب هاو في مقر النادي -الأربعاء- لمناقشة مستقبله وسلوكه، بالتزامن مع خضوعه لفحص طبي جديد على موضع الإصابة المزعومة.

ورغم الحديث عن إمكانية عودته التدريجية للتدريبات الجماعية، فإن مشاركته في بطولة كأس سيلا التحضيرية تبدو مستبعدة؛ حيث يستعد الفريق لملاقاة إسبانيول وأتلتيكو مدريد على ملعب سانت جيمس بارك.

وفي حال تم الاستغناء عن إيزاك، فإن نيوكاسل سيكون مطالبا بالتعاقد مع مهاجمين اثنين على الأقل لتعويض غيابه، في ظل ارتباط اسم النادي بعدة لاعبين في سوق الانتقالات، من بينهم غونزالو راموس من باريس سان جيرمان، وأولي واتكينز من أستون فيلا، ويوان ويسا من برينتفورد، ونيكولاس جاكسون من تشلسي.

وانضم إيزاك البالغ من العمر 25 عاما إلى نيوكاسل عام 2022 مقابل 79.6 مليون دولار، قادما من الفريق الإسباني سوسيداد، وأسهم اللاعب في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية، والتأهل لمنافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.