5 نقاط ترسم ملامح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

اقترب موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، حيث تحيط الكثير من الإثارة بالنسخة الـ34 من المسابقة بنظامها الجديد، الذي انطلق للمرة الأولى موسم 1992-1993.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على 5 نقاط التي من شأنها أن تثير النقاش وترسم الملامح الخاصة للبطولة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ليفربول يتطلع لتكريم جوتا

لم يجد ليفربول أدنى معاناة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم لمديره الفني الهولندي أرني سلوت الموسم الماضي، لكن التحدي الآن يكمن في الفوز باللقب في نسختين متتاليتين لأول مرة.

ومع ذلك، تلقى ليفربول صدمة قوية هذا الصيف، إثر وفاة مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سيارة في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما قد يلقي بظلاله على أداء اللاعبين في الموسم الجديد.

ويبقى أن نرى كيف سيؤثر ذلك على الفريق، الذي بدا لاعبوه مصممين على تكريم زميلهم بأفضل طريقة ممكنة.

وشهد ملعب أنفيلد صيفا حافلا بالتغييرات، مع رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد ولويس دياز، وإنفاق مبالغ طائلة من أجل ضم فلوريان فيرتز، وهوغو إيكيتيكي، وميلوس كيركيز، وجيريمي فريمبونغ.

مانشستر سيتي يحاول استعادة اللقب

وخضع مانشستر سيتي أيضا لعملية تجديد شاملة للفريق هذا الصيف بعد فشل محاولته للفوز باللقب الخامس على التوالي الموسم الماضي.

ويعتبر البلجيكي كيفن دي بروين من أبرز اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق، حيث أبرم سيتي معظم صفقاته قبل كأس العالم للأندية في يونيو/حزيران الماضي.

وأصبح الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مطالبا بالمنافسة على اللقب، لاسيما بعد الصفقات العديدة التي عقدها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أموريم يحاول إعادة كبرياء مانشستر يونايتد

فبعد موسم 2024-2025 المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يوجد أمام مانشستر يونايتد سوى محاولة استعادة الكبرياء.

وحصل البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق، على تمويل لضم لاعبين يتناسبون مع أسلوب لعبه، ومع الغياب عن المشاركة الأوروبية في الموسم الجديد، سيزداد الضغط على الفريق للمنافسة على مراكز المقدمة في الدوري.

وفي حين أن المنافسة على اللقب تبدو مستبعدة، لا ينبغي أن يكون هناك سبب يمنع الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من المنافسة على المراكز الستة الأولى.

سد الفجوة

ولم تكن الفجوة بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى بهذا الاتساع من قبل، لا سيما أن الفرق الثلاثة الصاعدة في الموسمين الماضيين هبطت جميعها دون أن تبدو قادرة على البقاء.

وتسعى أندية ليدز يونايتد وبيرنلي وسندرلاند إلى كسر هذا التوجه هذا الموسم، لكنها تواجه تحديا كبيرا.

ويعود سندرلاند، الملقب بـ"القطط السوداء"، إلى الواجهة لأول مرة منذ عام 2017، بينما يظل ليدز وبيرنلي يتأرجحان ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في المواسم الأخيرة.

طموحات الأندية الأخرى

ويأمل نيوكاسل ألا يؤثر عدم قدرته لجلب صفقات جديدة هذا الصيف على استمراره ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، مع استمرار الغموض بشأن مستقبل ألكسندر إيزاك مع الفريق.

ولن يحتاج توتنهام بذل الكثير من الجهد تحت قيادة مدربه الجديد توماس فرانك لتحسين أدائه المتواضع في الدوري الموسم الماضي، لكن استقرار برينتفورد قد تبدد برحيل فرانك وكذلك مجموعة من اللاعبين الأساسيين، وربما يواجه صعوبات تحت قيادة المدرب الجديد كيث أندروز.

أما نوتنغهام فورست، فسوف يواجه اختبارا صعبا في ظل تحدياته الأوروبية، بينما سيتطلع ويستهام لتحسين نتائجه تحت قيادة مدربه غراهام بوتر، فيما يأمل إيفرتون في تحقيق انطلاقة قوية في ملعبه الجديد.