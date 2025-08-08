يويفا يغرم لامين جمال وليفاندوفسكي ويوقف المدرب فليك

غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كلا من لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي 5 آلاف يورو، لانتهاكهما لوائح مكافحة المنشطات عقب المباراة الأوروبية الأخيرة لبرشلونة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الهيئة الإدارية في "يويفا" تعتقد أن اللاعبيْن لم يمتثلا لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات (المادة 21.8)، ولم يتقدما فورا إلى مركز المراقبة وفقا لما تقتضيه اللوائح.

كما غُرِّم المدرب الألماني هانسي فليك 20 ألف يورو وأُوقف لمباراة واحدة في مسابقات يويفا لخرقه المبادئ العامة للسلوك (المادة 11 (1) من النظام الأساسي للمحكمة)، وانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق (المادة 11 (2) (ب) من النظام الأساسي للمحكمة).

وتلقى نائبه ماركوس سورج العقوبة المالية والرياضية نفسها للأسباب ذاتها.

وينطبق قرار لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط أيضا على نادي برشلونة الذي سيُلزَم بدفع غرامة قدرها 5250 يوروا لإلقاء جماهيره أشياء و2500 يورو لإشعال ألعاب نارية خلال المباراة.

وستُطبق جميع العقوبات فورا، وستؤثر على مباراة البلوغرانا الأوروبية المقبلة، والتي ستقام بدون فليك وسورج على مقاعد البدلاء.