موعد مباراة برشلونة ضد كومو في كأس غامبر والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد كومو الإيطالي في كأس غامبر الودي لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامب نو الذي تم تجديده، لكنه لم يجهز بعد، لذا ستقام على ملعب يوهان كرويف الذي يتسع لـ6 آلاف مشجع فقط.

وستكون المباراة الاختبار الأخير للبلوغرانا قبل انطلاق الدوري الإسباني 2025-2026 في منتصف الشهر الجاري، ويحل البارسا ضيفا على ريال مايوركا يوم 16 أغسطس/آب المقبل.

Second training session of the day 🔛 pic.twitter.com/aIshK2BJhx — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2025

موعد مباراة برشلونة وكومو الودية

تقام المباراة يوم الأحد 10 أغسطس/آب الجاري على ملعب يوهان كوريف، وتنطلق الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة وكومو

قناة برشلونة الرسمية عبر منصة يوتيوب.

وسيصبح كومو الفريق الإيطالي التاسع الذي يشارك في كأس غامبر، بعد سامبدوريا، وميلان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، ونابولي، وبارما، وروما، وبريشيا.

وسيصل الفريق إلى كتالونيا بعد اشتباك قوي مع ريال بيتيس في منتصف الأسبوع الماضي والذي شهد اندلاع شجار جماعي بين اللاعبين.

سيغيب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

وسجل ليفاندوفسكي 42 هدفًا في 52 مباراة الموسم الماضي، وحلّ ثانيا بعد مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي الذي سجل 31 هدفا.

The first team player Robert Lewandowski has a hamstring problem in his left thigh. The striker is unavailable for Sunday's game and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/cPnhjasxlk — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2025

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد كومو

غارسيا؛ كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي؛ دي يونغ، غافي؛ لامين جمال، بيدري، رافينيا؛ توريس.

تشكيلة كومو المتوقعة ضد برشلونة

بوتيز؛ فان دير بريمبت، كيمبف، غولدانيجا، فالي؛ بيروني، باتورينا؛ رودريغيز، باز، دياو؛ دوفيكاس.