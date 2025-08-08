صانع محتوى يشتري حقوق بث مباريات الدوري السعودي

حصل صانع المحتوى الفرنسي من أصل مغربي زاك ناني -الذي ينشط بشكل خاص على تطبيق "تويتش"- على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، وفق ما أعلن الجمعة.

وقال زاك ناني -واسمه الحقيقي زكريا حداد- إن "هذا المشروع يعكس رغبة قوية في تقديم بديل لنماذج البث التقليدية".

وسيتم نقل ما يصل إلى 3 مباريات مجانا أسبوعيا عبر قناتيه على "تويتش" و"يوتيوب" ابتداء من 19 أغسطس/آب الجاري.

ولم تعد للدوري السعودي أي قناة لنقل مبارياته في فرنسا بعدما أعلن مدير الرياضة في "كانال +" المشفرة توما سينيكال في يوليو/تموز الماضي أنه لم يجدد العقد الذي وُقّع عام 2023.

ومع أكثر من 800 ألف مشترك على يوتيوب و600 ألف مشترك على "تويتش" يبث ناني مقاطع فيديو ترفيهية ومقابلات ومحتوى متعلقا بكرة القدم.

وفي العام 2023 حظي ناني بفرصة مميزة للقاء نجم منتخب فرنسا السابق كريم بنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، وقد حصد الفيديو 2.6 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وأنفقت السعودية -التي ستستضيف كأس العالم 2034- في الأعوام الأخيرة مبالغ طائلة لجذب النجوم إلى الدوري، بينهم بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع عن ألوان النصر، وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني بنزيمة الذي يستعد لخوض موسمه الثالث مع الاتحاد.

وانضم لاعبون فرنسيون آخرون إلى قائمة التعاقدات السعودية، مثل موسى ديمبيلي (الاتفاق)، وموسى ديابي (الاتحاد)، ونغولو كانتي (الاتحاد أيضا)، وأخيرا تيو هرنانديز الملتحق هذا الصيف بالهلال.