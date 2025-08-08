شاهد.. رونالدو يسجل "هاتريك" ويشيد بزميله فيليكس

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية "هاتريك" من رباعية فوز فريقه نادي النصر السعودي على ريو آفي البرتغالي في مباراة ودية أمس الخميس.

وعلى ملعب "الغارفي" بالبرتغال، افتتح الفرنسي محمد سيماكان التسجيل في الدقيقة 15، ثم حقق النجم البرتغالي رونالدو ثلاثية في الدقائق (44 و63 و68 من ركلة جزاء).

ولمع الوافد الجديد جواو فيليكس بتقديمه تمريرتين حاسمتين، إحداهما لرونالدو، كما كان السبب في احتساب ضربة جزاء.

وقال رونالدو على إثر تألق خلالها فيليكس في تصريحات للصحافيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية الخميس "أعتقد أنه كان الخيار الأفضل لجواو فيليكس بدلا من الانتقال إلى الدوري البرتغالي".

وتابع "سيكون مفيدا كثيرا لنا في الدوري السعودي الذي يعتبر تنافسيا جدا. يكفي رؤية كبار النجوم في السعودية. على الرغم من أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا، فقد كان قرارا حكيما من قبله".

وانضم جواو فيليكس (25 عاما) إلى النصر قادما من تشلسي الإنجليزي في 29 يوليو/تموز بعقد حتى عام 2027، بعدما كانت تقارير إعلامية أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى بنفيكا.

وكلّفت الصفقة خزائن النادي المملوك من طرف صندوق الاستثمارات السعودي ما يقارب 30 مليون يورو (نحو 34 مليون دولار) للنادي الإنكليزي و10 ملايين يورو سنويا للاعب مع مكافآت مالية قد تصل إلى 950 ألف يورو، حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية.

أهداف مباراة النصر ضد ريو آفي