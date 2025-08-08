تقرير إسباني: ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية

ذكر تقرير إخباري، الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتزم مواصلة مقاطعته لحفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل اللاعبين في العام.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 يوم 22 سبتمبر/أيلول المقبل في مسرح "دو شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية أن ريال مدريد لا يتمتع بعلاقة جيدة مع اللجنة المانحة للجائزة، وذلك بعد الكشف عن القائمة المختصرة للمرشحين في كل فئات الجائزة التي تضمنت وجود لاعبين ولاعبات من ريال مدريد.

وأضافت أنه من الطبيعي أن تقوم الأندية التي يمثلها لاعبون في تلك القائمة بنشر ترشح اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء باللاعبين والمدربين، لكن ريال مدريد التزم الصمت حيال الأمر.

وبعد إعلان كل المرشحين، لم يصدر أي تعليق على الأمر، وذكرت "إل ديسماركي" أنه يبدو أن ريال مدريد لم ينس بعد ما حدث في العام الماضي.

وبدا أن البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم الفريق، في طريقه للفوز بجائزة العام الماضي، لكن الأمر انتهى بعدم حضوره للحفل، في حين حصل رودري هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، على الجائزة ولم يحضر أي ممثل عن النادي الإسباني الحفل.

وكان ريال مدريد قد فاز ببعض الجوائز في نسخة العام الماضي، مثل فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق للفريق، بجائزة أفضل مدرب، لكنه لم يحضر الحفل ولم يتسلم الجائزة.