جيرارد أسطورة ليفربول: مايكل أوين أفضل من لامين جمال ومبابي

قال أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد إنه على الرغم من أن لامين جمال وكيليان مبابي موهبتان رائعتان، فإنه يعتقد أن مواطنه الإنجليزي مايكل أوين كان أفضل منهما عندما كان مراهقًا.

جمال، نجم برشلونة البالغ من العمر 18 عامًا، من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، كما يعد مبابي مهاجم ريال مدريد والذي يبلغ من العمر 26 عاما من بين المرشحين أيضا للفوز بالجائزة.

وفي حال أحرز لامين جمال الكرة الذهبية سيصبح أصغر لاعب يفوز بالجائزة في التاريخ، ويتقدم على البرازيلي رونالدو الذي توج بالكرة الذهبية عام 1997 وهو في الـ21 من عمره.

وصرح جيرارد لشبكة (إيه إس بي إن): "اللاعبان يتنافسان على الكرة الذهبية، لكن أوين فاز بها (2001)، لذا أعتقد أنه يجب احترام اختياره أفضل لاعب في العالم".

وأوضح مدرب فريق الاتفاق السعودي سابقا "لعبتُ معه، كان شابا رائعًا، لذا أختاره كأفضل لاعب. لكن ما أود قوله أيضا هو أن مبابي ولامين جمال لاعبان مذهلان".

كان جيرارد وأوين زميلين في فريق ليفربول لمدة 6 سنوات قبل أن ينتقل الأخير إلى ريال مدريد في عام 2004.

وخاض أوين مباراته الأولى عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في عام 1996، وسجل أكبر عدد من الأهداف للاعب مراهق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (40 هدفا في 79 مباراة) قبل أن يبلغ العشرين من عمره في عام 1999.

كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب شاب في الدوري الممتاز في عام تقويمي واحد (25 هدفًا عام 1998).

ساعد أوين ليفربول في الفوز بكأس الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو في عام 2000-2001، وفي سن 22 عامًا أصبح أول إنجليزي يحصل على جائزة الكرة الذهبية منذ كيفن كيغان في عام 1979.

وفي سن 15 عامًا سجل لامين جمال 14 هدفًا وساهم بـ22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات منذ ظهوره لأول مرة مع برشلونة عام 2023.

في المقابل، قاد مبابي منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا في عام 2018 حيث سجل هدفا في الفوز 4-2 على كرواتيا في النهائي جعله أصغر هداف في نهائي كأس العالم منذ البرازيلي بيليه.