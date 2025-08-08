مدرب فريق ألماني يتودد لجماهيره بعد رفضها ضمه لاعبا إسرائيليا دعا لقصف غزة

حاول دانييل ثيون، مدرب نادي فورتونا دوسلدورف المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، الخميس، التودد للجماهير بعد الحملة التي قامت بها ضد محاولته ضم لاعب إسرائيلي للفريق.

وقال المدرب إنه حاول تجاهل الضجيج الذي أثاره فشل ناديه في التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، وذلك عقب احتجاجات جماهيرية على خلفية منشورات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب في غزة.

وأفادت تقارير أن النادي كان قريبا من التعاقد مع اللاعب (29 عاما) قادما من نادي غرناطة الإسباني، لكنه أعلن يوم الثلاثاء الماضي خلال منشور مقتضب عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالرغم من اهتمامه باللاعب، فإن الصفقة لن تُستكمل. ولم يُفصح عن السبب.

وعارض مشجعو فورتونا التعاقد مع اللاعب في الأيام السابقة، وأشاروا إلى منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى عام 2023 حول حرب غزة، والتي أثارت ضجة في إسبانيا آنذاك. ومن بينها منشور دعا فيه بشكل صريح إلى قصف غزة.

وقال ثيون في مؤتمر صحفي "أركز فقط على الجوانب الرياضية، وأعمل فقط مع اللاعبين المتاحين لدينا. لم نتعاقد مع شون فايسمان".

وأضاف "لا يسعني سوى الحديث عن اللاعبين الذين أشرف عليهم، فهم يلعبون دورا مهما. لقد انعزلت عن أي شيء آخر".

ورد ثيون على سؤال حول رد فعل الجماهير على الانتقال المتوقع، معلقا "افتقد مهاجما في تشكيلة فريقي… وبصراحة، أنا شخص ألتزم بنطاق اختصاصي، وهو فريقي. لذا، من غير المنطقي التحرك في أمور خارج نطاق مسؤوليتي".

اللاعب الإسرائيلي يحاول التجمل

وفي محاولة للتجمل تجاهل اللاعب الإسرائيلي فايسمان تغريداته التي تحض على العنف وغزو غزة عام 2023، والتي حذفها منذ ذلك الحين، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي إنه يتقبل الانتقادات، لكنه لم يشر إلى انتقاله لفورتونا ولا إلى الانتقادات التي وجهت له من جماهير النادي على وجه التحديد.

وأضاف في منشور عبر منصة إكس "مع أنني أتقبل جميع الانتقادات، فإنني أشعر بالألم لعدم مراعاة السياق العام. في لحظة ألم وطني وشخصي، ظللت ملتزما بقيم الإنسانية والروح الرياضية والاحترام المتبادل".

وتابع اللاعب الإسرائيلي "من الممكن والضروري معارضة إيذاء الأبرياء من كلا الجانبين. لكنني لن أسمح بأن أُصور كشخص يروج للكراهية بثلاثة إعجابات وتعليق واحد حذف فورا".

وتشن إسرائيل على قطاع غزة الذي تحاصره منذ سنوات طويلة، عدوانا بريا وجويا منذ ما يقرب من عامين بعد اقتحام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مناطق وقواعد عسكرية إسرائيلية بالقرب من غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقول السلطات الصحية في القطاع المحاصر إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.