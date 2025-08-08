تير شتيغن يكسر صمته بعد تجريده من شارة قيادة برشلونة

أصدر الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة بيانا يشرح فيه وضعه، وأعرب لأول مرة عن استعداده للتعاون مع النادي حتى يتمكن برشلونة من إرسال تقريره الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني.

وبعد يوم من فقدانه شارة القيادة وظهوره من دون رقم على موقع رابطة الدوري الإسباني، قال الألماني في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "قيلت أشياء كثيرة عني، بعضها لا أساس له من الصحة".

واضاف تير شتيغن "أود أيضا أن أوضح -بعد بعض التكهنات- أن جميع القرارات التي اتخذتها منذ إصابتي في النادي كانت بموافقة الطرفين، بما في ذلك قرار العملية الجراحية، لذا لا مجال للتفسيرات المختلفة. لم يسبق لي أن أجريت أي علاجات من دون موافقة مسبقة، ولم أتخذ أي قرارات أحادية الجانب، ولم أتخلف عن الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة. أحترم بشدة قيم النادي وأتفهم أهمية الشفافية، ولذلك يؤلمني تشكيك الكثيرين في التزامي واحترافيتي بناء على معلومات ناقصة أو غير دقيقة".

وتابع "طوال مسيرتي المهنية، حرصتُ دائما على التحلّي بالاحترافية والاحترام والالتزام تجاه جميع زملائي. أُكنّ محبة عميقة لنادي برشلونة، وزملائي، وجماهيره، الذين لطالما دعموني في السراء والضراء. التزامي بهذه الألوان لا شك فيه".

وأضاف الحارس البالغ 33 عاما "أُدرك أن اللحظات الصعبة قد تُثير التوتر، لكنني أثق بأنه من خلال الحوار والمسؤولية يُمكننا حل هذا الوضع بشكل بنّاء. وأنا على أتم الاستعداد للتعاون مع إدارة النادي لحل هذه المسألة ومنح التفويض المطلوب".

"قد يكون الكثير قد تغير، ولكنّ هناك شيئا واحدا لن يتغير أبدا؛ أنا أحبكم".

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يبدو أن تير شتيغن منفتح على منح موافقته للنادي لإرسال تقريره الطبي إلى لجنة رابطة الليغا التي يجب أن تحدد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

إعلان

وكان حارس المرمى الألماني، الذي خضع لجراحة في الظهر في بوردو الأسبوع الماضي، رفض التوقيع على تقريره الطبي، الأمر الذي كان من شأنه أن يسمح لبرشلونة بخفض فاتورة رواتبه وضم لاعبين جدد.

ومن دون توقيعه، لا يُمكن إحالة ملف حارس المرمى البالغ من العمر 33 عاما إلى اللجنة الطبية في الدوري الإسباني (المسؤولة عن تقييم شدة الإصابة) نظرا للسرية الطبية.

ومع ذلك، إذا غاب عن الملاعب 4 أشهر على الأقل، يُمكن للنادي توفير 80% من راتبه، ومن ثم تسجيل لاعبين جدد في القائمة الرسمية للدوري الإسباني، بمن فيهم خوان غارسيا القادم من إسبانيول.

حاليا، لدى برشلونة 17 لاعبا فقط مسجلين على موقع الدوري الإسباني، ومن المقرر أن ينطلق موسم 2025-2026 في 15 أغسطس/آب الجاري.