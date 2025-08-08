إسرائيل تواصل اغتيال نجوم الكرة الفلسطينية وارتفاع عدد الشهداء إلى 663 رياضيا

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، استشهاد محمد رافع شاهين، لاعب فريق التفاح الرياضي بعد استهدافه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وعبر حسابه بمنصة إكس، قال الاتحاد الفلسطيني: "يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه الممنهجة بحق الرياضة الفلسطينية، وكان آخر ضحاياها الشهيد محمود رافع شاهین، لاعب نادي التفاح الرياضي، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ويعد شاهين، ثاني لاعب من نادي التفاح يستشهد خلال أسبوعين بعد زميله إسماعيل أبو دان، أثناء انتظاره تسلم مساعدات إنسانية وسط ظروف إنسانية قاسية يشهدها قطاع غزة، نتيجة العدوان المتواصل، ونقص الغذاء والمياه.

والأربعاء الماضي، أعلن الاتحاد الفلسطيني استشهاد سليمان العبيد، أحد أبرز نجوم منتخب "الفدائي" على مر تاريخه وهداف نادي خدمات الشاطئ السابق خلال انتظاره المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وبمقتل شاهين، يرتفع عدد شهداء الأسرة الرياضية والكشفية الفلسطينية إلى 663 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق الاتحاد الفلسطيني.

ووصل عدد شهداء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى 322 رياضيا، منهم لاعبون ومدربون وإداريون وحكام وأعضاء مجالس إدارات الأندية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.