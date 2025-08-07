أكثر أندية البريميرليغ حصدا للنقاط مقابل ملايين دفعت بالميركاتو

قام موقع "ترانسفير ماركت" بوضع جدول لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي حصدت أكبر عدد من النقاط مقابل كل مليون يورو أنفقته في سوق الانتقالات في موسم 2024-2025.

ويُحدد هذا الجدول الأندية التي حققت عائدًا مذهلا مقابل أموالها، والأندية التي لم تجنِ سوى فوائد طفيفة من استثماراتها.

حصد ليفربول اللقب بسهولة في أول موسم للمدرب آرني سلوت مع الفريق، بينما أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الـ15، وتوتنهام في المركز الـ17.

وكان الموسم الماضي أيضًا مثيرًا في سوق الانتقالات، حيث أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبالغ طائلة.

احتل "الريدز" المركز الأول بعد أن أنفق 42 مليون يورو فقط الصيف الماضي على الإيطالي فيديريكو كييزا، وحارس المرمى الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، الذي عاد لصفوف الفريق هذا الموسم بعد إعارته إلى فالنسيا.

حصد فريق سلوت 84 نقطة في جدول الترتيب، مما يعني أنه حصل على نقطتين مقابل كل مليون يورو دفع الموسم الماضي.

في المركز الثاني حل نيوكاسل بأقل من نصف إجمالي ليفربول، حيث حصل "الماكبايس" على 0.97 نقطة لكل مليون أنفقه.

ودفع فريق إيدي هاو 68.2 مليون يورو فقط خلال الموسم الماضي وحصل على 66 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، تراجع مانشستر سيتي في الترتيب، فبعد أن احتل المركز الثالث الموسم الماضي، حل في المركز الـ13، بعد أن أنفق 243 مليون يورو طوال الموسم فقط ليحصل على 71 نقطة في جدول الترتيب أي ما يعادل 0.29 نقطة لكل مليون تم إنفاقه.

تاليا ترتيب أندية الدوري الإنجليزي عن كل مليون أنفقته الموسم الماضي:

ليفربول: حصد نقطتين لكل مليون نيوكاسل: 0.97 نقطة لكل مليون إيفرتون: 0.96 نقطة لكل مليون أرسنال: 0.68 لكل مليون نوتنغهام فورست: 0.62 نقطة لكل مليون فولهام: 0.59 نقطة لكل مليون كريستال بالاس: 0.58 لكل مليون برينتفورد: 0.57 لكل مليون بورنموث: 0.42 لكل مليون وولفرهامبتون: 0.34 لكل مليون أستون فيلا: 0.31 لكل مليون وست هام: 0.30 لكل مليون مانشستر سيتي: 0.29 لكل مليون ليستر سيتي: 0.27 لكل مليون تشلسي: 0.24 لكل مليون برايتون: 0.22 لكل مليون توتنهام: 0.20 لكل مليون مانشستر يونايتد: 0.17 لكل مليون إيبسويتش تاون: 0.14 لكل مليون ساوثهامبتون: 0.10 لكل مليون