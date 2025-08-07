لمن وجه لاعب برشلونة لوبيز رسالته الغامضة؟

وجه نجم برشلونة فيرمين لوبيز رسالة غامضة وقاسية على حسابه في إنستغرام، لكنه حذفها لاحقا مثيرا الكثير من الشك حول المستهدف منها.

وقام لاعب برشلونة بنشر صورة لنفسه يحتفل فيها راكعا بقميص برشلونة، وبعدها مباشرة، نشر صورة تحتوي على رسالة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فيرمين دون تحديد هوية المتلقي "الأشرار لا ينتصرون أبدًا، ولا من يغضّ الطرف، ولا من يتخذون الخيانة أسلوب حياتهم والجبن شعارهم. إنها مسألة وقت فقط".

وأضاف "يخسرون كل يوم لأن المكياج الذي يضعونه كل صباح، عاجلا أم آجلا، يتلاشى، وينتهي بهم الأمر بالكشف عن أنفسهم للعالم على حقيقتهم".

بعد دقائق من نشر هذه الرسالة، قام فيرمين بحذفها، لكن متابعيه كانوا قد التقطوا بالفعل لقطات للشاشة وبدؤوا في التكهن على وسائل التواصل الاجتماعي حول المتلقين المحتملين لهذه السخرية القوية.

وشارك فيرمين لوبيز مع برشلونة هذا الموسم بـ28 مباراة، سجل 6 أهداف وقدم تمريرات حاسمة بـ5 أهداف، وينتهي عقده مع البارسا في صيف 2029، وإجمالا لعب لوبيز 88 مباراة مسجلا 19 هدفا وصانعا 11 آخرين.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن مانشستر يونايتد عرض 70 مليون يورو على برشلونة من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإسباني.

ويسعى برشلونة إلى بيع عدد من لاعبيه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية في محاولة منه لتسجيل صفقاته الجديدة في قائمة الفريق للموسم الجديد 2025-2026، وفي مقدمتهم جوان غارسيا حارس المرمى القادم من الجار اللدود إسبانيول، وكذلك ماركوس راشفورد المعار من يونايتد بالذات.

وتعتقد الصحيفة ذاتها، أن برشلونة لا يمانع رحيل فيرمين لوبيز، مع احتمال عدم اعتماد المدرب هانسي فليك عليه أساسيا في الموسم المقبل، مع انتقال رافينيا للعب في العمق وإفساح المجال لراشفورد لشغل الجهة اليسرى.