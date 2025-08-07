أبرز الغائبين عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025

مع إعلان قائمة الـ30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية لموسم 2024-2025 الخميس، ظهرت بعض أبرز الأسماء الغائبة رغم إنجازاتها وتألقها في الملاعب.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" -اليوم الخميس- النقاب عن قائمة اللاعبين الـ30 المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، قبل شهر تقريبًا من انطلاق الحدث المرموق في باريس.

وضمت القائمة 9 لاعبين من سان جيرمان، وهو رقم قياسي ويُعتبر عثمان ديمبلي ولامين جمال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.

وبينما يحتفي اختيار المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بأفضل أداء فردي وجماعي، فإن غياب بعض الأسماء يثير دائما التساؤلات وهذه النسخة من عام 2025 ليست استثناءً.

نجمان منسيان من سان جيرمان

على الرغم من فوزه بجميع الألقاب هذا الموسم مع باريس سان جيرمان فإن المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي كان حاسما في كثير من الأحيان في المباريات الكبرى غاب عن القائمة.

لم تتضمن القائمة اللاعب برادلي باركولا الذي أبهر الجناح الفرنسي هذا الموسم بموهبته وسجل 23 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة، وكان أحد اللاعبين الأساسيين في حصد النادي الباريسي للألقاب.

نهاية هيمنة ميسي ورونالدو

كان وجود ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في قائمة المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية أمرًا مفروغًا منه. لكن وللسنة الثانية على التوالي، لم يكن اللاعبان اللذان فازا بـ13 جائزة كرة ذهبية معا منذ عام 2008، ضمن قائمة المرشحين.

في الـ40 من عمره، قاد كريستيانو رونالدو البرتغال إلى لقب آخر في دوري الأمم الأوروبية، وسجل أهدافًا كثيرة مع النصر السعودي.

من جانبه، يواصل ميسي تألقه في إنتر ميامي، حيث يجمع بين روائع فنية وجوائز فردية، على الرغم من أن الدوري الأميركي أقل شهرة.

غياب الهدافين

من المعروف أن الهدافين يحظون بفرص أفضل خلال التصويت ومع ذلك، لم ينل ماتيو ريتيغي هذا الشرف.

أنهى مهاجم فريق أتالانتا بيرغامو الموسم هدافًا للدوري الإيطالي برصيد 25 هدفًا في 36 مباراة، كما قاد ناديه إلى لقب الدوري الأوروبي التاريخي.

تألق اللاعب هذا الموسم بقوة وكفاءة وثبات في الأداء، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لدخول الدائرة الحصرية لجائزة الكرة الذهبية.

لاعب آخر تم تجاهله هو المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك الذي قدم مع نيوكاسل موسمًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلا 23 هدفًا، خلف المصري محمد صلاح مباشرةً.

كما فاز المهاجم البالغ من العمر 25 عاما بكأس الرابطة الإنجليزية مع نيوكاسل، وهي أول بطولة محلية له منذ عام 1955.

إليك أبرز الغائبين عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025: