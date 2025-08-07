9 أندية كرة قدم إنجليزية تعرضت للإفلاس

يواجه نادي موركامب لكرة القدم خطرا داهما بالإفلاس بسبب أزمة مالية متفاقمة ولن يكون أول ناد إنجليزي يُعاني من هذا المصير خلال العقود الأخيرة.

وأدى فشل مالكه جيسون ويتينغهام في بيع النادي إلى إيقافه عن المشاركة في الدوري الوطني.

تاليا أندية إنجليزية تم حلها منذ عام 1990:

1-بوري

تأسس نادي بوري لكرة القدم عام 1885، وكان يلعب في ملعب جيج لين، لكن مستقبله كان موضع شك بعد طرده من دوري كرة القدم عام 2019 بسبب صعوبات مالية.

وُضع فريق "شيكرز" تحت الإدارة القضائية في العام التالي، ولم يتمكن من العثور على مستثمر مستعد لدفع ديون النادي، مما دفع أعضاء البرلمان المحليين وجماهير النادي إلى إنشاء نادي بوري لكرة القدم ليحل محله.

يُعتقد أن إجمالي التزامات نادي بوري المالية تجاوزت 16 مليون دولار بعد استبعاده من دوري الهواة، مما أدى إلى تسريح عدد من الموظفين، ورحيل لاعبين، والمدرب.

ظل النادي خاملا سنوات حتى تم الاتفاق على اندماج جمعية شيكرز المجتمعية، المالكة لنادي فينيكس، وجمعية مشجعي نادي بوري لكرة القدم، المالكة لملعب جيج لين ونادي بوري لكرة القدم، في عام 2023.

صعد نادي بوري من دوري المقاطعات الشمالية الغربية الممتاز الموسم الماضي، محققا لقب دوري الدرجة التاسعة في اليوم الأخير.

سيلعب في دوري المقاطعات الشمالية الممتاز الغربي في موسم 2025-2026.

2- ماكليسفيلد تاون

كان ماكليسفيلد تاون ناديا عريقا آخر في دوري كرة القدم، إذ تأسس عام 1874، لكنه عانى من مصير مماثل لما واجهه بوري بعد تصفيته عام 2020.

تم حل الفريق بعد تراكم ديون تجاوزت 668 ألف دولار. تأخر النادي في دفع مستحقات لاعبيه، مدفوعًا بأموال لهيئة الإيرادات والجمارك والدائنين.

حاول مالك النادي، عمار القاضي، تأجيل أمر التصفية بحجج واهية، لكن القاضي سيباستيان برينتيس قال إنه كان لديه وقت كافٍ للسداد.

اشترى رجل الأعمال المحلي روبرت سميثورست أصول ماكليسفيلد تاون، وأسس نادي ماكليسفيلد لكرة القدم في العام نفسه.

حقق الفريق 3 ترقيات في المواسم الأربعة الماضية، من دوري المقاطعات الشمالية الغربية الممتاز إلى الدوري الوطني الشمالي.

3- سكاربورو

انتهى عقده عام 2007 بعد 128 عامًا، وتراكمت عليه ديون بلغت 3.34 ملايين دولار، وقضى سكاربورو 12 موسمًا في دوري كرة القدم.

كان من أنجح أندية الهواة في سبعينيات القرن الماضي، حيث وصل إلى نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات بين عامي 1973 و1977، وفاز بثلاث منها.

استضاف ملعب سكاربورو الرياضي الملقب بـ"مسرح رقائق البطاطا" برعاية شركة ماكين للأغذية، مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فرق مثل أرسنال وتشلسي.

تأسس سكاربورو الرياضي، وهو نادٍ من مواليد فينيكس، بعد فترة وجيزة من حل الفريق الأصلي، ويلعب حاليًا في دوري الشمال الوطني.

4- تشيستر سيتي

وصل تشيستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الدوري عام 1975، وخسر بصعوبة أمام أستون فيلا، الفائز باللقب في النهاية. ومنح إيان راش نقطة انطلاقه في اللعبة، بينما لعب أسطورة مانشستر يونايتد، ستان بيرسون، للنادي أيضًا.

لكن هذا التاريخ لم ينقذهم من التصفية عام 2010، بعد أن بذلوا محاولة أخيرة للبقاء على قيد الحياة من خلال الانتقال من نظام الدوري الإنجليزي إلى الدوري الويلزي الممتاز.

تأسس نادي تشيستر لكرة القدم مباشرةً بعد ذلك، ويلعب الآن في الدرجة السادسة من كرة القدم الإنجليزية (الدوري الوطني الشمالي) على ملعب ديفا.

5- ألدرشوت

تأسس نادي ألدرشوت لكرة القدم عام 1926 باسم ألدرشوت تاون (وهو الاسم الذي اتخذه النادي المُجدد الذي حل محله)، وكان أول فائز في تصفيات دوري كرة القدم، بتغلبه على وولفز 3-صفر في مجموع المباراتين في نهائي الدرجة الرابعة عام 1987.

بعد أقل من 5 سنوات، أُغلق نادي شوتس -الذي هبط من الدرجة الثالثة عام 1989- أبوابه. ونتيجة لذلك، أصبح أول نادٍ منذ 30 عامًا يُضطر إلى الانسحاب من الدوري.

احتل ألدرشوت، بنسخته الحالية، المركز السادس عشر في الدوري الوطني في موسم 2024-2025.

6- ميدستون يونايتد

استغرق فريق ميدستون يونايتد الأصلي 92 عامًا للعب في دوري كرة القدم، وحقق حلمه عام 1989، لكن وبعد 3 سنوات اختفى.

انخفض متوسط حضوره الجماهيري إلى النصف تقريبًا بعد انتقاله إلى دارتفورد التي تبعد حوالي 40 ميلا.

بمجرد بيع ملعب دارتفورد ورفض رابطة الدوري اقتراح رئيس ميدستون، جون واو، بنقل النادي من كينت إلى الشمال الشرقي، كانت بداية النهاية.

بُنيت نواة نادي جديد حول فريق الشباب، ميدستون إنفيكتا، وانتُخب للانضمام إلى دوري مقاطعة كينت عام 1993.

يلعب الفريق الآن في الدوري الوطني الجنوبي، ويديره جورج إيلوكوبي، مدافع وولفرهامبتون السابق، وقد حقق فوزًا شهيرًا على إيبسويتش تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.

7- هيرفورد يونايتد

شهد هيرفورد يونايتد إحدى أعظم اللحظات في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي عندما سجل روني رادفورد ذلك الهدف المذهل ليُفاجئ نيوكاسل يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى، عام 1972.

في غضون 4 سنوات، ارتقى فريق بولز بـ3 مستويات من الدوري الجنوبي إلى الدرجة الثانية.

مع ذلك، أمضوا موسمًا واحدًا فقط هناك، وتجاوزوا الدرجة الرابعة بموسمين فقط بين عامي 1977 و2014.

عاد نادي هيرفورد إف سي، من فينيكس، إلى هرم كرة القدم الإنجليزية في موسم 2015-2016، وصعد الآن إلى دوري الشمال الوطني.

8- راشدن آند دايموندز

تأسس فريق راشدن آند دايموندز عام 1992 عندما قام ماكس غريغز، مالك شركة صناعة الأحذية العملاقة المحلية دكتور مارتينز، بدمج راشدن تاون وإرثلينغبورو دايموندز.

ارتقى النادي الجديد من الدرجة السابعة في كرة القدم الإنجليزية إلى الدرجة الثالثة في غضون 11 عامًا فقط.

لكن موسم 2003-2004، عندما تنافس مع شيفيلد وينزداي وكوينز بارك رينجرز، كان أفضل ما قدموه.

هبط الفريق مرتين خلال 3 مواسم، مما أعاده إلى دوري الدرجة الثانية بحلول عام 2006، وتفاقمت مشاكله المالية بعد 5 سنوات.

يلعب الفريق حاليًا في دوري الدرجة الأولى الشمالي الممتاز، ميدلاندز.

9- تيلفورد يونايتد

تأسس نادي تيلفورد عام 1872، لكنه لم ينجح في الوصول إلى دوري كرة القدم قبل حله عام 2004.

في موسمه الأخير، فاز تيلفورد على برينتفورد وكرو ألكساندرا، من الدرجة الثانية، في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يخسر في الدور الرابع أمام ميلوول، الذي وصل إلى النهائي.

نادي تيلفورد يونايتد، الذي أسسه مشجعوه فور حل تيلفورد، تذبذب مستواه بين الدوري الوطني والدوري الجنوبي على مدار العقدين الماضيين.