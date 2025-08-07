وفاة لاعب كرة برازيلي غرقا في النهر

تُوفي لاعب كرة قدم برازيلي غرقا في نهر هوميم في تيراس دي بورو شمال غربي البرتغال خلال قضاء إجازته الصيفية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حارس المرمى جيفرسون ميرلي -الذي يدافع عن ألوان فريق جي دي كالديلاس البرتغالي- تُوفي عن عمر 27 عاما بعدما اختفى فجأة داخل النهر.

وأوضحت الصحيفة أن ميرلي اختفى تحت سطح الماء نحو الساعة السادسة مساء السبت الماضي، واتصلت زوجته بخدمات الطوارئ فورا، ولم يُعثر على جثته إلا الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكان ميرلي يعيش في براغا على بعد نحو 40 دقيقة بالسيارة من النهر الذي غرق فيه.

وقدّم نادي جي دي كالديلاس -الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى البرتغالية- تعازيه المؤثرة بعد وفاته لاعبه.

🧤 Le GD Caldelas a annoncé la mort de Jeferson Merli, 27 ans, gardien brésilien, noyé à Terras de Bouro après avoir renouvelé avec le club. 🌊 Passé par l’Espagne et des clubs portugais, il laisse le souvenir d’un joueur aimé.#JefersonMerli #GDCaldelas #Tragédie pic.twitter.com/5CIltjtJyI — ActuSports Portugal (@ActuSportsPT) August 4, 2025

وقال النادي في بيان "جيفرسون -الذي جدد مؤخرا عقده مع نادينا- لا يترك لنا تفانيه في الملعب فحسب، بل يترك لنا أيضا الصداقة والاحترافية وروح الفريق التي ميزته دائما".

وأضاف "في هذه اللحظة الحزينة يعرب جي دي كالديلاس عن تضامنه ويتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه وكل من حظي بمعرفته، لن ينسى نادينا أبدا التزامه والأثر الذي تركه فينا جميعا".

وينحدر ميرلي من مدينة فيستا أليغري دو ألتو في ولاية ساو باولو البرازيلية، وانضم في عام 2019 إلى نادي أونياو البرازيلي، قبل أن ينتقل للعب في أندية بإسبانيا والبرتغال، وانضم إلى فريق كالديلاس في عام 2024.