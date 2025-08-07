موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية) 2025 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

وستشهد النسخة 103 من البطولة مواجهة بين ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم السابق وكريستال بالاس الحائز على كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي 1-0 في مايو/أيار الماضي.

وتقام المباراة قبل أسبوع من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس الأحد العاشر من أغسطس/آب الجاري على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، وتنطلق المواجهة الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

سيسعى كريستال بالاس، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، جاهدا للفوز بمزيد من الألقاب، بينما يتطلع ليفربول بتعاقداته الجديدة في الميركاتو الصيفي وهم: هوغو إيكيتيكي، وفلوريان فيرتز، وميلوس كيركيز، وجيريمي فريمبونغ، لتحقيق بداية مثالية في موسم يهدفون فيه إلى الحفاظ على لقب الدوري الممتاز والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

حقق فريق أرني سلوت 4 انتصارات وخسر واحدة في مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، وكان آخرها مباراتين متتاليتين ضد نادي أتلتيك بلباو على ملعب أنفيلد الاثنين.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية عام 2024، بعد فوزه على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.