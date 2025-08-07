رياضة

مدافع برشلونة مارتينيز يقترب من النصر السعودي

Barcelona's Inigo Martinez celebrates with the trophy after the Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Villarreal at Lluis Companys Olympic Stadium in Barcelona, Spain, Sunday, May 18, 2025. (AP Photo/Joan Monfort)
احتفال المدافع إنييغو مارتينيز بالتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2025-2026 مع فريقه برشلونة (أسوشيتد برس)
وصلت المفاوضات بين إنييغو مارتينيز لاعب برشلونة ونادي النصر السعودي إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين، من أجل التحاق المدافع الإسباني للعب في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وسيكون انتقال اللاعب لنادي النصر في صفقة مجانية رغم تجديد عقده مع برشلونة بعد اتفاق الأخير واللاعب على أنه في حال تقدم نادٍ بطلب لضمه وكان اللاعب مهتمًا بالعرض، فسيسمح له بالرحيل.

ويريد برشلونة مكافأة اللاعب على صدقه وسلوكه، لذلك لن يضع النادي أي عقبات في طريق رحيله، علاوة على ذلك يعاني البارسا من فائض في مركز قلب الدفاع.

ومع رحيل إنييغو سيبقى لفليك كل من كوبارسي، أراوخو، إريك غارسيا، وكريستنسن في مركز قلب الدفاع، كما يضم الفريق لاعبين آخرين يمكنهم شغل هذا المركز مثل جول كوندي وجيرارد مارتن.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو بات اتفاق إنييغو مع النصر شبه محسوم، حيث لم يتدرب اللاعب في حصة اليوم الخميس مع الفريق، ومن المنتظر أن ينضم مارتينيز إلى صفوف النصر خلال الساعات القادمة.

يذكر أن برشلونة قد تلقى عرضا من السعودية الصيف الماضي بقيمة 5 ملايين ريال سعودي للتعاقد مع اللاعب ولكنه رُفض في النهاية.

المصدر: الصحافة الإسبانية

