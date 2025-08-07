مدافع برشلونة مارتينيز يقترب من النصر السعودي

وصلت المفاوضات بين إنييغو مارتينيز لاعب برشلونة ونادي النصر السعودي إلى مرحلة متقدمة بين الطرفين، من أجل التحاق المدافع الإسباني للعب في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وسيكون انتقال اللاعب لنادي النصر في صفقة مجانية رغم تجديد عقده مع برشلونة بعد اتفاق الأخير واللاعب على أنه في حال تقدم نادٍ بطلب لضمه وكان اللاعب مهتمًا بالعرض، فسيسمح له بالرحيل.

ويريد برشلونة مكافأة اللاعب على صدقه وسلوكه، لذلك لن يضع النادي أي عقبات في طريق رحيله، علاوة على ذلك يعاني البارسا من فائض في مركز قلب الدفاع.

🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵 Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent. Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

ومع رحيل إنييغو سيبقى لفليك كل من كوبارسي، أراوخو، إريك غارسيا، وكريستنسن في مركز قلب الدفاع، كما يضم الفريق لاعبين آخرين يمكنهم شغل هذا المركز مثل جول كوندي وجيرارد مارتن.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو بات اتفاق إنييغو مع النصر شبه محسوم، حيث لم يتدرب اللاعب في حصة اليوم الخميس مع الفريق، ومن المنتظر أن ينضم مارتينيز إلى صفوف النصر خلال الساعات القادمة.

يذكر أن برشلونة قد تلقى عرضا من السعودية الصيف الماضي بقيمة 5 ملايين ريال سعودي للتعاقد مع اللاعب ولكنه رُفض في النهاية.