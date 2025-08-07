قضم جواز سفره.. كلب كاد يقضي على حلم لاعب رِغبي

كاد حلم لاعب الرغبي لوروا كارتر بالانضمام إلى منتخب بلاده نيوزيلندا يتحول إلى كابوس، وذلك عندما قضم الكلب الخاص به جواز سفره قبل أيام من السفر إلى الأرجنتين.

واكتشف اللاعب الخلفي الأمر بعد تلقيه مكالمة هذا الأسبوع من مدرب منتخب نيوزيلندا سكوت روبرتسون لإعلامه باستدعائه لتعويض المُصاب كايليب كلارك.

وقال كارتر لوسائل الإعلام المحلية -الخميس- إنه التقط صورة لجواز سفره وأرسلها إلى إدارة المنتخب، قبل تركه على طاولة قرب سريره.

وأضاف "ذهبت شريكتي إلى صالة الألعاب الرياضية وتركت كلبي في المنزل وحيدا، فذهب إلى الممر، قفز على السرير وقضم جواز سفري وواقي الأسنان الخاص بي".

وتابع "كان الوضع فوضويا بعض الشيء بالأمس. كنت أحاول الحصول على جواز سفر طارئ، لكنني أعتقد أن الأمور قد عادت إلى نصابها الآن".

ومن المقرر أن يحصل اللاعب البالغ 26 عاما على جواز سفر طارئ في أوكلاند قبل السفر إلى بوينس آيرس الجمعة.

وقد يخوض كارتر الذي شارك مع منتخب نيوزيلندا لسباعيات الرغبي في أولمبياد باريس، مباراته الدولية الأولى في مباراة مؤلفة من 15 لاعبا أمام الأرجنتين في كوردوبا في 16 أغسطس/آب.