شاهد.. مباراة ودية بين كومو وبيتيس تتحول لحلبة ملاكمة
7/8/2025-|آخر تحديث: 00:01 (توقيت مكة)
شهدت مباراة ودية في كرة القدم بين ريال بيتيس الإسباني وكومو الإيطالي، بقيادة سيسك فابريغاس لاعب برشلونة السابق، أحداثا مؤسفة الأربعاء.
وقبل نهاية الشوط الأول، اندلعت شرارة الشجار عندما قام بابلو فورنالس لاعب ريال بيتيس بضرب أحد اللاعبين من الفريق الإيطالي مما تسبب في انفجار معركة كبيرة فقد فيها الجميع أعصابهم وقاموا بمطاردة بعضهم بعضا وتبادلوا اللكمات.
وبعد دقائق من التوتر والتشنج، انتهى العراك وطرد الحكم كلا من هيكتور بيليرين وبيروني من اللقاء الذي ترك صورة مخيبة للآمال قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.
Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu
— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي