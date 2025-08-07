رياضة

شاهد.. مباراة ودية بين كومو وبيتيس تتحول لحلبة ملاكمة

المصدر: حساب BarçaTimes @BarcaTimes على إكس كومبو شجار بين لاعبي كومو وريال بيتيس الرابط: https://x.com/BarcaTimes/status/1953189973005382094?t=tmhHTB6GvOq6xMeDnJXHHA&s=19
شجار بين لاعبي كومو وريال بيتيس (بارسا تايم- إكس)
7/8/2025-|آخر تحديث: 00:01 (توقيت مكة)

شهدت مباراة ودية في كرة القدم بين ريال بيتيس الإسباني وكومو الإيطالي، بقيادة سيسك فابريغاس لاعب برشلونة السابق، أحداثا مؤسفة الأربعاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، اندلعت شرارة الشجار عندما قام بابلو فورنالس لاعب ريال بيتيس بضرب أحد اللاعبين من الفريق الإيطالي مما تسبب في انفجار معركة كبيرة فقد فيها الجميع أعصابهم وقاموا بمطاردة بعضهم بعضا وتبادلوا اللكمات.

وبعد دقائق من التوتر والتشنج، انتهى العراك وطرد الحكم كلا من هيكتور بيليرين وبيروني من اللقاء الذي ترك صورة مخيبة للآمال قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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