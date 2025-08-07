شاهد.. مباراة ودية بين كومو وبيتيس تتحول لحلبة ملاكمة

شهدت مباراة ودية في كرة القدم بين ريال بيتيس الإسباني وكومو الإيطالي، بقيادة سيسك فابريغاس لاعب برشلونة السابق، أحداثا مؤسفة الأربعاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، اندلعت شرارة الشجار عندما قام بابلو فورنالس لاعب ريال بيتيس بضرب أحد اللاعبين من الفريق الإيطالي مما تسبب في انفجار معركة كبيرة فقد فيها الجميع أعصابهم وقاموا بمطاردة بعضهم بعضا وتبادلوا اللكمات.

وبعد دقائق من التوتر والتشنج، انتهى العراك وطرد الحكم كلا من هيكتور بيليرين وبيروني من اللقاء الذي ترك صورة مخيبة للآمال قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.