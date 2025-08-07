سياسية أميركية ترتكب خطأ فادحا أثناء تقديم الكوري الجنوبي سون

تعرّض النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لموقف محرج أثناء الإعلان عن انضمامه لنادي لوس أنجلوس إف سي الأميركي لكرة القدم.

وبلغت قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى الدوري الأميركي لكرة القدم 25 مليون دولار أميركي، حسب ما أفادت به "إي إس بي إن" و"ذي أتلتيك".

وودع سون فريقه السابق توتنهام بطريقة عاطفية، لكنه كان مبتسما طوال ظهوره الإعلامي الأول، حتى إنه نجح في الحفاظ على هدوئه، بينما ارتكب أحد الساسة المحليين خطأ فادحا في ترحيبه بقائد كوريا الجنوبية.

ورحّبت عضوة مجلس مدينة لوس أنجلوس هيذر هوت بأسطورة توتنهام، لكنها أثناء قيامها بذلك، بدا أنها تلمّح إلى أن أحد أفضل الهدافين على مر العصور في كوريا الجنوبية يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في الفوز بكأس العالم الصيف المقبل.

وقالت، حسب صحيفة ذا صن، "عندما يحين موعد كأس العالم، نتوقع فوزا للولايات المتحدة هنا في لوس أنجلوس، أليس كذلك؟ لذا نحن هنا لدعمكم لتحقيق ذلك".

واختلطت الأمور على السياسية عندما أشارت إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معتقدة أن سون هيونغ مين سيلعب مع المنتخب الأميركي.

والتقى سون، البالغ من العمر 33 عاما، أيضا مع عمدة لوس أنجلوس كارين باس ومسؤولي المدينة، ووصف تحركاته بأنها "حلم أصبح حقيقة".

وقال "ماذا أستطيع أن أقول، حلم أصبح حقيقة. لوس أنجلوس، يا لها من مدينة".

وكشف سون أن جون ثورينغتون -المدير العام لنادي لوس أنجلوس إف سي- هو من أقنعه بالانتقال إلى النادي، وصرح "لقد غيّر عقلي وقلبي.. أراني الوجهة التي يجب أن أكون فيها، والآن أنا هنا وأنا متحمس جدا جدا".

"أنا هنا من أجل الفوز، وسأقدم أداء رائعا، وسأعرض عليكم بالتأكيد بعضا من كرة القدم المثيرة، وسوف نحقق النجاح بالتأكيد".

ردود أفعال ساخرة

وتفاعل كثيرون على مواقع التواصل مع الخطأ الفادح للسياسية، وقال مراسل صحيفة فيلادلفيا يونيون خوسيه روبرتو نونيز بحسابه على إكس "عضوة مجلس لوس أنجلوس، هيذر هات (الدائرة العاشرة)، ارتكبت خطأ فادحا. قالت لسون هيونغ مين: لا ضغط، عندما يحين موعد كأس العالم، نتوقع فوزا هنا في لوس أنجلوس.. للولايات المتحدة الأميركية". نعم لسون هيونغ مين.

وقال أحدهم "تعتقد هوت أن سون هيونغ مين الذي وقّع مؤخرا مع نادي لوس أنجلوس لكرة القدم سيلعب مع الولايات المتحدة في كأس العالم المقبلة. هذا ما نتعامل معه هنا في لوس أنجلوس".

وكتب آخر "انتظر، هل تعتقد أن سون سيلعب مع منتخب الولايات المتحدة؟"، وعلق ثالث: "هل نضحك أم نبكي؟".

وقال رابع "يا رجل.. معلومات بلادنا العامة عن كرة القدم متأخرة جدا. هذا مُحرج"، وأضاف خامس "كان مؤتمرا صحفيا سيئا للغاية.. نصف السياسيين الذين سمحوا لهم بالحديث لم يكن لديهم أدنى فكرة عن هويته".