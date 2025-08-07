سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي

تعاقد نادي لوس أنجلوس الأميركي، الأربعاء، رسميا مع الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لموسمين حتى 2027، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين، قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 26.7 مليون دولار في رقم قياسي جديد بالدوري الأميركي لكرة القدم، تجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 22 مليون دولار دفعها أتلانتا يونايتد للتعاقد مع إيمانويل لاتيه، من ميدلزبره في فبراير/شباط الماضي.

وقال النادي الأميركي في بيان: "أعلن نادي لوس أنجلوس إف سي، اليوم (الأربعاء) عن حصوله على خدمات سون هيونغ مين، قادما من توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "سيحتل سون، مكانا في القائمة الدولية وسيكون مؤهلا للعب عند حصوله على تأشيرة الإقامة وشهادة النقل الدولي".

وكان اللاعب سون (33 عاما)، الذي كان يرتبط بعقد مع توتنهام حتى صيف 2026، حاضرا في فوز لوس أنجلوس إف سي 2-1 على فريق تيغريس أونال المكسيكي في كأس الدوريات الثلاثاء الماضي.

وأنهى سون، مسيرة طويلة امتدت مع توتنهام على مدار 10 مواسم، بعد وصوله من باير ليفركوزن في عام 2015، حيث سجل إجمالي 173 هدفا في 454 مباراة مع توتنهام وكان قائدا للفريق في آخر موسمين بعد رحيل هاري كين لبايرن ميونخ.