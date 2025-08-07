برشلونة يجرد تير شتيغن من شارة القائد وأراوخو بديلا

أعلن برشلونة الإسباني -اليوم الخميس- سحب شارة القيادة من حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير-شتيغن الذي يخضع لإجراءات تأديبية بدأها النادي الكتالوني أول أمس.

وجاء في بيان مقتضب للنادي "في أعقاب الإجراءات التأديبية المتخذة ضد اللاعب مارك-أندريه تير شتيغن، وفي انتظار حسم هذه المسألة، قرر النادي، بالاتفاق مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، سحب شارة القيادة منه مؤقتا".

وأضاف بطل إسبانيا الموسم الماضي "خلال هذه الفترة، سيتولى القائد الثاني الحالي، رونالد أراوخو، مهام القائد الأول".

وبعد محاولة مسؤولي برشلونة التخلي عن شتيغن بعد موسمين تعرض فيهما لإصابات خطيرة، دخل حارس المرمى البالغ من العمر 33 عاما، والذي خضع أخيرا لجراحة في الظهر، في صراع مع إدارته، رافضا السماح لبرشلونة بمشاركة معلوماته الطبية مع رابطة الدوري الإسباني حتى تتمكن من تقييم مدة غيابه.

وبحسب الصحف الكتالونية، كان برشلونة ينوي استغلال غياب قائده الأساسي لفترة طويلة من أجل الاستفادة من قواعد اللعب المالي النظيف بالدوري وتسجيل تعاقداته الجديدة. لكن رفض شتيغن، الذي لم يعد أولوية لبرشلونة بسبب التعاقد الصيفي مع الشاب جوان غارسيا وتمديد عقد الحارس المخضرم البولندي فويتشيك تشيزني، جعل هذا الأمر مستحيلا.

وهناك عقوبات ثقيلة تنتظر حارس المرمى الألماني، آخر فرد من كتيبة المدرب السابق لويس إنريكي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في صفوف برشلونة عام 2015، بما في ذلك إنهاء عقده بحسب لوائح الدوري الإسباني.