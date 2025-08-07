القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الخميس، النقاب عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، قبل شهر تقريبًا من انطلاق الحدث المرموق في باريس.

وضمت القائمة تسعة لاعبين من باريس سان جيرمان، وهو رقم قياسي ويُعتبر عثمان ديمبيلي ولامين جمال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.

ويحمل النجم ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزًا بالكرة الذهبية (8 مرات)، بينما الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي العام الماضي بالجائزة، متفوقًا على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

كما أعلنت المجلة عن أسماء جميع المرشحين لجوائز كوبا وياشين، بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

ومن المقرر أن تقام مراسم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر/أيلول المقبل على مسرح دو شاتليه في باريس حسبما حددت مجلة فرانس فوتبول في وقت سابق.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال

الفرنسي عثمان ديمبيلي ( باريس سان جيرمان)

الفرنسي لامين جمال (إبرشلونة)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

الفرنسي ديزيريه دويه (باريس سان جيرمان)

الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

السويدي فيكتور غيوكيريس (السويد / أرسنال)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيس (البرتغال / باريس سان جيرمان)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

الإسباني فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول)

البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)

البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)

الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد للرجال

ليفربول الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي

برشلونة الإسباني

بوتافوغو البرازيلي.

المرشحون العشرة لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس

الدولي المغربي ياسين بونو

البرازيلي أليسون بيكر (2019)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (2021)

البلجيكي تيبو كورتوا (2022)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (2023 و2024)

السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

الإسباني ديفيد رايا (أرسنال)

البلجيكي ماتس سيلس (نوتينغهام فورست)

السويسري يان سومر (إنتر ميلان)

الفرنسي لوكاس شيفالييه (ليل).

المرشحون الخمسة لجائزة "كوريف" لأفضل مدرب للرجال

الإيطالي أنطونيو كونتي (نابولي)

الإسباني لويس إنريكي ( باريس سان جيرمان)

الألماني هانسي فليك ( برشلونة)

الإيطالي إنزو ماريسكا (تشيلسي)

الهولندي آرني سلوت (ليفربول)

المرشحون العشرة لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب

عشرة لاعبين مرشحين لجائزة كوبا للرجال، التي ستمنح لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عامًا لموسم 2024-2025.

الإسباني لامين جمال (برشلونة)

الفرنسي أيوب بوادي ( ليل)

الإسباني باو كوبارسي (برشلونة)

الفرنسي ديزيريه دويه (باريس سان جيرمان)

البرازيلي إستيفاو (بالميراس، تشيلسي)

الإسباني دين هويسن (بورنموث وريال مدريد)

الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال)

البرتغالي رودريغو مورا (بورتو)

البرتغالي جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)

التركي كنان يلدز (يوفنتوس)

المرشحات الخمسة لجائزة كوبا للسيدات