القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" -اليوم الخميس- النقاب عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، قبل شهر تقريبًا من انطلاق الحدث المرموق في باريس.

وضمت القائمة 9 لاعبين من سان جيرمان، وهو رقم قياسي ويُعتبر عثمان ديمبلي ولامين جمال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة.

ويحمل النجم ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزًا بالكرة الذهبية (8 مرات) كما فاز بها الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي العام الماضي متفوقًا على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

كما أعلنت المجلة عن أسماء جميع المرشحين لجوائز كوبا وياشين، بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

ومن المقرر أن تقام مراسم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر/أيلول المقبل على مسرح دو شاتليه في باريس، حسبما حددت "فرانس فوتبول" في وقت سابق.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال

الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)

الفرنسي لامين جمال (برشلونة)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)

الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

السويدي فيكتور غيوكيريس (أرسنال)

المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)

البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)

الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول)

البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)

البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)

الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد للرجال

ليفربول الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي

سان جيرمان الفرنسي

برشلونة الإسباني

بوتافوغو البرازيلي.

المرشحون العشرة لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس

الدولي المغربي ياسين بونو

البرازيلي أليسون بيكر (عام 2019)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (عام 2021)

البلجيكي تيبو كورتوا (عام 2022)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (عامي 2023 و2024)

السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

الإسباني ديفيد رايا (أرسنال)

البلجيكي ماتس سيلس (نوتينغهام فورست)

السويسري يان سومر (إنتر ميلان)

الفرنسي لوكاس شيفالييه (ليل).

المرشحون الخمسة لجائزة "كوريف" لأفضل مدرب للرجال

الإيطالي أنطونيو كونتي (نابولي)

الإسباني لويس إنريكي (سان جيرمان)

الألماني هانسي فليك (برشلونة)

الإيطالي إنزو ماريسكا (تشلسي)

الهولندي آرني سلوت (ليفربول)

المرشحون العشرة لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب

10 لاعبين مرشحون لجائزة كوبا للرجال، التي ستمنح لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عامًا لموسم 2024-2025.

الإسباني لامين جمال (برشلونة)

الفرنسي أيوب بوادي (ليل)

الإسباني باو كوبارسي (برشلونة)

الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

البرازيلي إستيفاو (بالميراس، تشلسي)

الإسباني دين هويسن (بورنموث، ريال مدريد)

الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال)

البرتغالي رودريغو مورا (بورتو)

البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)

التركي كنان يلدز (يوفنتوس)

المرشحات الخمس لجائزة كوبا