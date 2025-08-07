اختفاء معدات تصوير قيّمة من ملعب تدريبات تشلسي

خلف اختفاء معدات تصوير من ملعب تدريب تشلسي بمقره الرئيسي في كوبهام صدمة كبيرة للفريق اللندني الذي أبلغ شرطة مقاطعة سري عن ذلك فور اكتشاف الأمر.

ولم يتأكد النادي ما إذا كانت معدات الفيديو عالية التقنية قد فُقدت حقا أم لا، وسيُكشف أمرها فور عودة جميع موظفي النادي من العطلة.

لكن الحادثة أثارت شكوكا كبيرة، الأمر الذي استدعى الاتصال بالشرطة.

بالمقابل، رفض تشلسي التعليق على توقيت وظروف اختفاء المعدات بقيمة 34600 يورو، لكن إذا ثبتت جريمة السرقة فلن تكون الأولى التي تؤثر على النادي في ضواحي مقاطعة سري.

إذ تعرّض عدد من لاعبيه من قبل لحوادث سرقة مماثلة من منازلهم القريبة من قاعدة تدريب النادي في فترة زمنية قصيرة.

واستهدف مجموعة من اللصوص منزل رحيم ستيرلينغ في ديسمبر/كانون الأول 2022 أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 في قطر، وسرقوا ساعات فاخرة بقيمة 345 ألف يورو.

واكتشف الشرطة أن الألباني إميليانو كروسي كان أحد اللصوص، ليحكم عليه لاحقا بالسجن لأكثر من 11 عاما، لمشاركته في هذه المداهمة و32 عملية سطو أخرى في جنوب شرق إنجلترا.

وكان ستيرلينغ رابع لاعب من تشلسي يتعرض منزله للسرقة، إذ سبقه ريسي جيمس ولاعبون آخرون لم تكشف هوياتهم.

وتمكن اللصوص من سرقة ميدالية جيمس التي فاز بها مع تشلسي في دوري أبطال أوروبا 2021، بالإضافة إلى ميداليته الفضية التي نالها مع إنجلترا في بطولة يورو 2020 كوصيفة للبطولة.

وانتقد جيمس اللصوص الذين استولوا على جوائزه وقتها بقوله "إنهم لصوص جبناء".