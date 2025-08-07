أفضل 10 لحظات لا تُنسى في مسيرة سون مع توتنهام

بعد عقدٍ من الزمن بين جدران ملعب "توتنهام هوتسبير"، أعلن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نهاية رحلته التاريخية مع النادي اللندني.

برسالة مؤثرة، كشف النجم الأسطوري عن قراره بمغادرة النادي الذي أصبح بيته، قائلا "جئت إلى لندن كصبي لا يتحدث الإنجليزية، وأغادر رجلا".

سون، الذي وصفه الكثيرون بـ"السيد توتنهام"، كتب فصلا لا يُنسى في تاريخ النادي، حيث تحول من صفقة قادمة من ألمانيا إلى أحد أعظم رموز الفريق في العصر الحديث، وبينما نودّع أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليليوايت، نسترجع أفضل 10 لحظات صنعت أسطورة سون هيونغ مين:

10- توقيع تاريخي (2015)

في 28 أغسطس/آب 2015، وقع سون مع توتنهام قادما من باير ليفركوزن مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب آسيوي في التاريخ.

رغم بدايته الصعبة، حيث طلب الرحيل في موسمه الأول، أقنعه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالبقاء وكانت تلك نقطة الانطلاق لأسطورة كروية حقيقية.

9- هدفه الخرافي ضد تشلسي (2018)

في إحدى أجمل ليالي ويمبلي، تجاوز سون جورجينيو وديفيد لويز بسرعته الخيالية، قبل أن يسكن الكرة الشباك ليكمل فوزا رائعا 3-1 على البلوز. هدفٌ جمع بين المهارة والعزيمة والرد الجميل بعد عودته من كأس آسيا.

8- جائزة بوشكاش (2020)

ضد بيرنلي، انطلق سون من حافة منطقته ليجري أكثر من 70 مترا، متجاوزا الجميع، ويسجل هدفا وصفه العالم بـ"الجنوني". هذا الهدف الفريد من نوعه توّجه بجائزة بوشكاش كأفضل هدف في العالم عام 2020.

7- حلبة رقص في أولد ترافورد (2020)

في مباراة لا تُنسى أمام مانشستر يونايتد، سجل سون هدفين في فوز توتنهام 6-1، ليحول ملعب أولد ترافورد إلى ساحة احتفال كورية خالصة. أداء استثنائي في ليلة استثنائية.

6- رباعية في 30 دقيقة (2020)

تعاون سحري بين هاري كين وسون أسفر عن 4 أهداف للكوري خلال نصف ساعة فقط أمام ساوثهامبتون، جميعها من تمريرات القائد الإنجليزي، في دلالة على انسجام وصل إلى مستوى "الحدس"، ليدخل النجم الكوري التاريخ من أوسع أبوابه.

Incredible Son Heung-min 🙌 The South Korean scored FOUR times as Spurs beat Southampton, #OnThisDay last year 🇰🇷 pic.twitter.com/gVj9QnBpoB — Premier League (@premierleague) September 20, 2021

5- كسر الرقم القياسي مع كين (2022)

بهدف سون في شباك ليدز، أصبح الثنائي كين-سون الأكثر مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (47 هدفا مشتركا)، شراكة صنعت المجد، وستظل محفورة في الذاكرة.

4- الحذاء الذهبي مناصفة مع صلاح (2022)

في موسم 2021-2022، تألق سون بتسجيله 23 هدفا، حصد بها الحذاء الذهبي بالمشاركة مع محمد صلاح، ليصبح أول لاعب آسيوي يتوج بهذه الجائزة المرموقة.

3- الرد على غوارديولا "هل تعرف من أنا؟" (2019)

بعد تصريحات بيب التي قللت من شأن توتنهام، سجل سون هدف الفوز على مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. احتفل بتلك العبارة الخالدة التي صارت جزءا من إرثه "هل تعرف من أنا؟".

2- رفع كأس الدوري الأوروبي كقائد (2025)

في 21 مايو/أيار 2025، كتب سون اسمه بحروف ذهبية في تاريخ السبيرز، حين قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأوروبي في بلباو. رفع الكأس كقائد لأول مرة منذ 2008، منهيا سنوات الجفاف بأجمل صورة ممكنة.

1- نهاية مثالية لقصة خالدة

في مشهد مؤثر بعد رفع الكأس، سُئل سون إن كان يرى نفسه أسطورة، فابتسم وقال "لنفترض أنني أسطورة". لكن الحقيقة واضحة: سون هو أكثر من مجرد أسطورة لتوتنهام. هو رمز للوفاء، للبساطة، وللشغف النقي باللعبة.

قد يرحل هيونغ مين سون عن شمال لندن، لكن بصمته ستبقى محفورة في جدران "توتنهام هوتسبير ستاديوم" وقلوب الجماهير.

في عالم يتغير فيه كل شيء بسرعة، سون كان الثابت الذي عشق الشعار، واحترم الجماهير، وأعطى كل ما يملك للنادي.