نصفها أمام برشلونة.. أسوأ هزائم ريال مدريد في العقد الأخير

تعرّض ريال مدريد الإسباني لسلسلة من الهزائم القاسية أمام كبار الأندية الأوروبية في الموسم الكروي 2024-2025، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي الملكي منذ تأسيسه عام 1902.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد مُني بـ4 من أسوأ هزائمه في العقد الأخير فقط خلال الموسم الماضي الذي انتهى بخروج الفريق الملكي من نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن هذه الهزائم كشفت عن أزمة عميقة، ليس فقط من ناحية المستوى الفني للاعبي النادي الملكي، بل امتدت إلى المستويين النفسي والتنافسي.

وأوضحت أن "تلك الهزائم لم تأت في مباريات منفصلة، بل جاءت كلها في لقاءات حاسمة ومصيرية، مما يدل على انهيار جماعي في لحظات الحقيقة".

وأضافت "لم تكن عاصفة واحدة، بل سلسلة من العواصف، إذ تلقى الفريق الأبيض 4 هزائم ثقيلة في جميع المسابقات، ولم يسبق للنادي أن تعرّض لهذا القدر من الإهانة في فترة زمنية قصيرة كهذه".

ويُعد برشلونة القاسم المشترك في أغلب تلك النكسات، إذ فاز على ريال مدريد في نصف هذا العدد من المباريات، في حين جاءت الهزائم الأخرى من أندية أوروبية كبرى أطاحت بالنادي الملكي من بطولتين أخريين.

وتاليا هزائم قاسية تعرّض لها ريال مدريد في موسم 2024-2025:

ريال مدريد 0-4 برشلونة (مرحلة الذهاب من الدوري الإسباني).

ريال مدريد 2-5 برشلونة (نهائي كأس السوبر الإسباني).

أرسنال 3-0 ريال مدريد (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

باريس سان جيرمان 4-0 ريال مدريد (نصف نهائي كأس العالم للأندية).

وعلّقت "آس" على ذلك بالقول "جاءت هذه النتائج في موسم كان من المنتظر أن يرسّخ فيه ريال مدريد هيمنته على البطولات المحلية والأوروبية بفضل تشكيلة تضم العديد من النجوم الشباب مثل جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، كما انضم إليهم الفرنسي كيليان مبابي.

وحتى قبل بدء الموسم الجديد سيبقى موسم 2024-2025 "محفورا في ذاكرة ريال مدريد كواحد من أقسى المواسم على كبرياء النادي، والزمن وحده كفيل بكشف ما إذا كان الفريق سيبدأ عهدا جديدا أم لا مع المدرب تشابي ألونسو"، كما تقول الصحيفة.

يُذكر أن الهزائم الأربع المذكورة تأتي ضمن 10 خسارات ثقيلة تلقاها ريال مدريد في العقد الأخير.

😱 El Real Madrid ha encajado esta pasada temporada cuatro de sus peores derrotas de las últimas diez campañas. ▶️ https://t.co/Xl0HUcs5Ku#psgrealmadrid #RealMadrid #MundialDeClubes pic.twitter.com/HP2f6IjTLe — Transfermarkt.es (@TMes_news) July 10, 2025

نتائج الهزائم الثقيلة الست الأخرى: