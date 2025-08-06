مطبخ بوروسيا دورتموند يمنعه من عقد صفقات جديدة

لم يتمكن فريق بوروسيا دورتموند الألماني من عقد جميع صفقاته المقررة في سوق الانتقالات الصيفية بسبب مشاريع أخرى باهظة التكلفة على رأسها مطبخ النادي.

ولم يتعاقد بوروسيا دورتموند إلا مع 3 لاعبين هم جوبي بيلينغهام، ويان كوتو، ودانيال سفينسون خلال سوق الانتقالات الصيفية، بإجمالي 57 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن ميزانية بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي محدودة للغاية بسبب تجديد مطبخ الملعب بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون يورو.

وقبل نحو عام، أفادت التقارير بأن هيئة التفتيش التجاري زارت ملعب سيغنال إيدونا بارك وأعلنت أن مرافق المطبخ بأكملها قديمة وغير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى هذا الاستثمار الضخم.

صفقة أخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات

رغم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومشاركته في كأس العالم للأندية هذا الصيف، لم يعد بإمكان بوروسيا دورتموند الاستثمار.

وتشير التقارير إلى أن المديرين الرياضيين لارس ريكن وسيباستيان كيل يمتلكان ميزانية تتراوح بين 30 و40 مليون يورو لرسوم الانتقالات، مما قد يسمح لهما على الأرجح بالتعاقد مع فابيو سيلفا، أحدث أهداف النادي الألماني في سوق الانتقالات.

علاوة على ذلك، لم ينجح بوروسيا دورتموند بعد في بيع أي لاعب من أصحاب الرواتب الكبيرة.

ويضم النادي الألماني 5 لاعبين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد وهم: نيكولاس زوله (29 عاما) وإمري جان (31 عاما) وباسكال غروس (34 عاما) وصالح أوزكان (27 عاما) وجوليان براندت (29 عاما).