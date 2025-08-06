شاهد.. كرة القدم تصنع فرحة أطفال غزة وسط التجويع والقتل

رصد مقطع مصوّر نشره ناشط عبر حسابه على إنستغرام، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأطفال وهم يلعبون كرة القدم بين الخيام في قطاع غزة، رغم الحصار والدمار، وحالة التجويع التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في القطاع.

وأظهر المقطع الأطفال وهم يركضون خلف الكرة ويستعرضون مهاراتهم وسط الخيام، في مشهد يعكس إصرارهم على الحياة رغم الظروف القاسية والحرب.

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وفاة 93 طفلا بسبب الجوع

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الأربعاء لدخول مئات الشاحنات الإنسانية والتجارية لقطاع غزة يوميا، "بسرعة ودون عوائق".

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وعلى الأرض، لا تسمح إسرائيل منذ أيام إلا بدخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الخاضع لسيطرتها شرق مدينة رفح، في حين يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الاثنين، ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 180 فلسطينيا بينهم 93 طفلا، وذلك بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

وبحسب بيانات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فإن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 762 رياضيا ومدربا وإداريا، من بينهم 422 لاعب كرة قدم، إضافة إلى تدمير 267 منشأة رياضية تشمل ملاعب وصالات تدريب ومقرات أندية ومرافق اتحادات.