3 جوائز جديدة للاعبات في حفل الكرة الذهبية 2025

لأول مرة، سيتم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للأفضل، عددا متساويا من الجوائز للسيدات والرجال.

ومن المقرر أن يتم إطلاق 3 جوائز جديدة هذا العام، هي جائزة كوبا للسيدات، وجائزة ياشين للسيدات، وجائزة غيرد مولر للسيدات، خلال الحفل الذي يُجرى في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبينما تم منح جائزة فردية واحدة للاعبات سابقا، وهي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، تقدم فرانس فوتبول ابتكارا جديدا في عام 2025، وستمنح الآن 3 جوائز جديدة للاعبات تضاهي الجوائز التي تم منحها للاعبين في السنوات الماضية.

مع ذلك، وكما في العام الماضي، سيتم الاحتفاظ بالجائزتين الممنوحتين لأفضل مدربة كرة قدم نسائية وأفضل ناد نسائي.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"راديو مونت كارلو" بيانا للجنة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية، الذي كشف عن إطلاق جائزة كوبا للسيدات لتكريم أفضل لاعبة شابة، وجائزة ياشين للسيدات لتكريم أفضل حارسة مرمى، وجائزة غيرد مولر للسيدات لتكريم أفضل هدافة للفترة من الأول أغسطس/آب 2024 إلى 31 يوليو/تموز 2025، مع احتساب الأهداف التي أحرزتها كل لاعبة مع النادي والمنتخب.

وكما هو الحال مع جائزة الكرة الذهبية، سيتم الإعلان عن المرشحات لهذه الفئات الجديدة للسيدات غدا الخميس، ومن المتوقع أن يتم منح جائزة أفضل هدافة إلى إيفا باجور، التي سجلت 47 هدفا وقدمت 19 تمريرة حاسمة في 61 مباراة مع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب بولندا.

وسيتم الكشف عن أسماء جميع الفائزات خلال الحفل التقليدي الذي يقام في مسرح شاتلييه.