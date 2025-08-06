فوز صعب لتنزانيا على موريتانيا في كأس أفريقيا للمحليين

واصل منتخب موريتانيا بدايته المحبطة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين لكرة القدم، المقامة حاليا في تنزانيا وأوغندا وكينيا.

وخسر منتخب موريتانيا 0-1 أمام تنزانيا، الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لبوركينا فاسو 4-2 على أفريقيا الوسطى.

ويدين منتخب تنزانيا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه شوماري كابومبي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89، فيما واصل منتخب موريتانيا إخفاقه في تحقيق الفوز بعدما افتتح مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع منتخب مدغشقر.

بتلك النتيجة، عزز منتخب تنزانيا صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، بعد خوضهما مباراتين في البطولة.

واحتل منتخب مدغشقر المركز الثالث بنقطة واحدة من لقاء وحيد، متفوقا بفارق هدف على منتخب موريتانيا، صاحب المركز الرابع، بالرصيد نفسه من النقاط، ولكن من لقاءين، فيما قبع منتخب أفريقيا الوسطى في ذيل الترتيب بلا نقاط من مواجهة واحدة.