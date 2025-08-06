مولر وسون ينتقلان إلى الدوري الأميركي لكرة القدم

انضم الدولي الألماني المخضرم توماس مولر إلى صفوف فريق فانكوفر وايتكابس، المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، حسب ما أعلن النادي الكندي الأربعاء.

ووقع مولر (35 عاما) عقدا حتى نهاية موسم 2025، مع خيار البقاء لموسم إضافي حتى نهاية عام 2026، وفقا لما ما ذكره ناديه في بيان.

وأعلن الألماني قبل أسبوعين رحيله عن بايرن ميونخ صوب أميركا الشمالية، بعد 25 عاما قضاها في النادي البافاري، أحرز خلالها 13 لقبا في الدوري الألماني.

وكان مولر مرشحا للانضمام إلى صفوف لوس أنجلوس الأميركي قبل أن يحسم قراره بارتداء قميص فانكوفر، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في القسم الغربي من الدوري الأميركي بفارق نقطة واحدة عن سان دييغو المتصدر، لكن لديه مباراة أقل.

وقال أكسيل شوستر، المدير الرياضي لنادي فانكوفر، في بيان صحافي "إنه لا يجلب فقط سجله الحافل وذكاءه الكروي الاستثنائي، ولكن أيضا أخلاقيات العمل التي من شأنها أن تفيد الفريق بأكمله".

انضم مولر، بطل العالم عام 2014، إلى فرق الناشئين ببايرن في سن العاشرة، في صيف عام 2000، واتسم بالولاء الكبير للعملاق البافاري، فخاض معه أكثر من 750 مباراة رسمية، ليصبح أحد رموز النادي بعد أن توّج معه بـ33 لقبا، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا.

سون إلى لوس أنجلوس

أعلن توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -الأربعاء- انتقال مهاجمه هيونغ مين سون إلى لوس أنجلوس الأميركي بعقد طويل الأمد.

وقال النادي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "لن نوفيك حقك من الشكر يا سوني".

وخاض سون (33 عاما) مباراته الأخيرة مع توتنهام في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد وديا في كوريا الجنوبية في الثالث من الشهر

الجاري.

وقضى سون عقدا من الزمن بألوان الفريق وقاده للفوز بلقبه الأول منذ 17 عاما بعد الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو/أيار الماضي.