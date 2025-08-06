غارة إسرائيلية تغتال سليمان العبيد أحد ألمع نجوم الكرة الفلسطينية

استشهد نجم المنتخب الفلسطيني ونادي خدمات الشاطئ السابق، سليمان العبيد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت طالبي المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

ويعد العبيد من ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية وفي غزة وهو متزوج وأب لـ5 أبناء ولدان و3 بنات.

لقب العبيد بالغزال، والجوهرة السمراء، وهنري فلسطين، وبيليه الكرة الفلسطينية وكثير من الألقاب، وبدأ الكابتن مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

بعد الأمعري، عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ولعب له لموسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

هدف سابق لنجم المنتخب الفلسطيني الشهيد سليمان العبيد الذي قتله الاحتلال في غزة. pic.twitter.com/os9rTzGS24 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2025

مهاراته الجميلة وسرعته في الملعب، جعلتاه ينضم إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث لعب مع الفدائي 24 مباراة دولية، سجل فيها هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

خلال مسيرته الرياضية الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية.