شاهد.. مشجعون يحتجون بطريقة غريبة في الدوري الليتواني

ابتكر مشجعو نادي زالغيريس فيلنوس طريقة فريدة للاحتجاج والتعبير عن استيائهم من المدرب فلاديمير تشيبورين بعد الخسارة -أمس الاثنين- في الجولة الـ23 من الدوري الليتواني لكرة القدم.

وأُقصي فريق زالغيريس بطل ليتوانيا 11 مرة من تصفيات الدوري المحلي الأسبوع الماضي بعد الخسارة على يد غريمه ومتصدر الدوري نادي كاونو زالغيريس بنتيجة 1-2.

وفي ظل استياء واضح من أداء الفريق المخيب للآمال تحت قيادة المدرب الكازاخستاني فلاديمير تشيبورين وخياراته التكتيكية، ألقى مشجعو زالغيريس حوالي 10 حقائب سفر على حافة الملعب في بداية الديربي.

وكان لحركة الاحتجاج هدف واحد بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية وهو المطالبة برحيل المدرب بسبب نتائج النادي السيئة مؤخرًا.

ومن المثير للدهشة أن المدرب البالغ من العمر 60 عاما والذي تعرض لانتقادات لاذعة، لم يستقبل الاحتجاج بغضب، بل صفق بهدوء لهذه اللفتة. وبعد توقف قصير لإزالة الحقائب من الملعب، استؤنفت المباراة.

🇱🇹 Los hinchas del Zalgiris en Lituania, enojados con su actual entrenador, le tiraron VALIJAS a la cancha a modo de protesta para que se vaya. Esta si no la había visto. Estuvo bien la respuesta del tipo. (?) pic.twitter.com/n9VK0Boz52 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) August 5, 2025

تعكس هذه الحادثة إحباطًا عميقًا يتفاقم بين جماهير زالغيريس، فبعد أن كان فريقًا مهيمنًا على كرة القدم الليتوانية، يقبع زالغيريس الآن في المركز السابع في الدوري المحلي، متخلفًا عن غريمه في الديربي كاونو زالغيريس بفارق مذهل بلغ 18 نقطة.

Cheburinout! Por outro ângulo, o protesto da torcida do Žalgiris Vilnius contra o técnico 🇰🇿Vladimir Cheburin em um ano vexatório para o maior clube lituano. Seis vezes campeão lituano, Cheburin está com os dias contados após perder mais um jogo hoje diante do Žalgiris Kaunas. pic.twitter.com/L79CK8gmDJ — Futebol Lituano 🇱🇹🇧🇷 (@FutebolLituano) August 4, 2025

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كما انتهت مسيرة النادي الأوروبية بخيبة أمل الأسبوع الماضي، حيث خرج من دوري المؤتمرات على يد لينفيلد من أيرلندا الشمالية (0-0، 0-2 في مجموع المباراتين).

ولطالما أظهر مشجعو زالغيريس شغفهم بالفريق الذي انهار عام 2008، ليُعاد إحياؤه بفضل مبادرتهم.

تأسس نادي زالغيريس والمعروف أيضًا باسم فيلنيوس زَالغيريس، عام 1947، وهو أحد أشهر أندية كرة القدم في ليتوانيا، حيث فاز بالعديد من البطولات والكؤوس، وتأهل إلى الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020 لأول مرة في تاريخه.