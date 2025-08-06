ريال مدريد أكثر الأندية الإسبانية استثمارا في الذكاء الاصطناعي

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في عالم كرة القدم، فهو لا يغير طريقة لعب الرياضة وتحليلها فحسب، بل يُحسّن أيضا كيفية إدارة الأندية مواردها واستغلال الفرص المالية الجديدة.

وفي خضم هذه الطفرة التكنولوجية الفائقة يعد ريال مدريد وأتلتيك بلباو من أندية الدوري الإسباني لكرة القدم التي تشهد أكبر قدر من النمو في هذا القطاع.

واستثمر ريال مدريد وبلباو بشكل كبير في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهذا ما أقر به خورخي لوسيو سانشيز غالان المستشار الإستراتيجي في مجال التحول الرقمي والخبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكرة القدم.

ووفقا لسانشيز غالان، فإن "تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال كرة القدم يهدف إلى تحقيق عائد استثماري آلي ومباشر من خلال العمل مع البيانات لتطوير التجارب وتعظيم الإيرادات".

وأشاد غالان بالخطوة الكبيرة التي اتخذها ريال مدريد في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياته اليومية.

وتابع غالان في تصريح لصحيفة "لا رازون" "في كل من سانتياغو برنابيو وسان ماميس تمكنا من تحقيق تحولات لافتة وتحسين الإدارة والتجارة الإلكترونية، مما يُترجَم إلى زيادات ملحوظة في الإيرادات".

وأوضح الخبير أن الحد الأدنى للاستثمار لاستخدام هذا النوع من التكنولوجيا يتراوح بين 150 ألفا و250 ألف يورو، مع إمكانية تحقيق عائد لا يقل عن 20% من الإيرادات والكفاءة.

ويتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على استثمار البيانات مستفيدا من الرقمنة والأتمتة، وتأثيره على الرياضة آخذ في الازدياد.

وعند تطبيقه على أندية كرة القدم يمكنه إحداث نقلة نوعية في ديناميكياتها والارتقاء بإدارة مهامها، بدءا من الإدارة الإدارية وصولا إلى استكشاف المواهب والتخطيط الرياضي.

ريال مدريد والذكاء الاصطناعي

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.

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ووفقا لغالان، استخدم الاتحاد -الذي يرأسه جياني إنفانتينو- هذه التقنية لجمع إحصاءات عديدة عن مباريات البطولة "الجديدة" التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وأقر الخبير قائلا "طوّر الاتحاد الدولي لكرة القدم إستراتيجيات مختلفة تعتمد على تسجيل المستخدمين لتحقيق الربح من ملايين نقاط البيانات، بما يتجاوز بكثير مبيعات التذاكر التقليدية، من الضروري التركيز على الشركات التقليدية نظرا لفرص النمو الواعدة".

وكان ريال مدريد رائدا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير عمله، ففي فالديبيباس يجمعون كما هائلا من المعلومات باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأجهزة متنوعة تسجل أدق التفاصيل.

ويتيح هذا تحليلا أكثر تعمقا ونتائج مبهرة، وأفضل بكثير من نتائج المراقبة الفردية التقليدية، فالبيانات الضخمة تلعب دورا مهما.

ويلعب استخدام التصوير الحراري دورا مهما، خاصة في الوقاية من الإصابات التي كانت أحد التحديات الرئيسية التي واجهها الفريق الأول في الأشهر الأخيرة.