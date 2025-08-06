تير شتيغن يجد حلفاء في نزاعه مع برشلونة

تلقى حارس برشلونة الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن، دعما من رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية، في ظل نزاعه مع النادي على خلفية الإصابة التي تعرض لها، ورفضه التوقيع التقرير الطبي.

وأجرى تير شتيغن الأسبوع الماضي عملية جراحية لعلاج مشاكل أسفل الظهر، وتفجرت بعدها الخلافات بين النادي واللاعب، لكنها بدأت قبل ذلك حين تعاقد برشلونة مع الحارس خوان غارسيا.

وأعلن الألماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتوقع غيابه عن الملاعب لـ3 أشهر، في حين يرى برشلونة أنه سيغيب 4 أشهر، وهو ما يسمح للنادي -وفقا لقواعد رابطة الدوري الإسباني- بإنفاق 80% من راتب اللاعب المصاب على ضم لاعب جديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن المعركة بين برشلونة وتير شتيغن بلغت ذروتها قبل 10 أيام فقط من انطلاق موسم 2025-2026 رسميا، بمواجهة مايوركا على أرضه، ولهذا السبب، بدأ نادي البلاوغرانا إجراءات تأديبية ضد قائد الفريق الأول.

ونقلت الصحيفة عن إذاعة "كادينا سير" تأكيدها أن رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية تواصلت بالفعل مع الحارس الألماني لتقديم أي مساعدة قد يحتاجها، مؤكدة وقوفها دائما إلى جانب اللاعب.

وأوضحت أن "الإجراءات التأديبية لبرشلونة غير قابلة للتنفيذ، لأن قانون حماية البيانات يُلغي أي إجراء إداري، فالموظف مُلزم فقط بمشاركة بياناته مع الشركة، وبالتالي فإن الجهات الطبية هي الجهة الوحيدة المخولة بالوصول إلى المعلومات، لذلك إذا لم يرغب تير شتيغن في مشاركتها، فيمكنه رفض ذلك مع جهات خارجية".

ووفقا للصحيفة فإن هذا التطور يُمثل فصلا جديدا في النزاع الدائر بين النادي واللاعب بعد التعاقد مع جوان غارسيا، بعد دفع شرطه الجزائي لإسبانيول البالغ 25 مليون يورو.

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وتفجرت الأزمة حينما أكد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة عزمه الاعتماد على غارسيا في التشكيلة الأساسية خلال الموسم المقبل على حساب تير شتيغن، وهو أمر لم يرض الحارس الألماني، على أن يكون البولندي فويتشيك تشيزني الحارس الثاني، بعد تجديد عقده حتى عام 2027.

ويعتقد برشلونة أن تصرفات تير شتيغن لا تهدف إلى حماية خصوصيته، كما صرّح هو نفسه، بل إلى عرقلة الخطط الرياضية والمالية للنادي.

سلسلة أزمات

وذكرت تقارير إخبارية أن برشلونة كان على وشك بيع تير شتيغن رغم عقده الممتد حتى عام 2028، وذلك لوقف دفع راتبه المرتفع، وترددت أنباء عن اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه، لكن يبدو أن إتمام الصفقة مستبعد الآن بسبب الإصابة.

ويأتي هذا التصرف من شتيغن امتدادا لأزمة سابقة في الموسم الماضي 2024-2025، إذ أبدى زملاؤه استغرابهم من إصراره خلال الفترة الحاسمة على إعلان رغبته في العودة للتشكيلة الأساسية في مقابلات عديدة أجراها مع وسائل إعلام ألمانية، وقد فُسر ذلك بأنه محاولة غير ضرورية للضغط على تشيزني.

كما أثار شتيغن استياء كبيرا بعد رفضه التحدث إلى الجماهير -بصفته قائدا للفريق- خلال الاحتفال بلقب الدوري على ملعب مونتجويك بعد مباراة فياريال، إذ كان غاضبا من عدم مشاركته في ذلك اللقاء.

ويرى برشلونة أن شتيغن يومها "قدّم مشاعره الشخصية على واجبه الرسمي، وعليه أدرك النادي أن مستقبل قائده قد انتهى"، وفق الصحيفة.