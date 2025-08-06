نفّذ البرتغالي روبن أموريم -مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي- خطة جديدة لتحديد أولئك الذين لا يبذلون مجهودا كافيا أثناء التدريبات، ومنع حدوث الإصابات هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، يرفع البرتغالي أموريم سقف التوقعات هذا الموسم في ظل سعي يونايتد لتجنب موسم آخر مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعهد أموريم بالفعل بالإبلاغ عن لاعبيه إذا لم يتدربوا بشكل كافٍ ومنحه نادي "الشياطين الحمر" إمكانية الوصول إلى تقنية جديدة ومُحسّنة توفر معلومات التتبع الأكثر تفصيلا وحداثة حتى الآن، مع "عرض سينمائي فوري" يوفر 5 ملايين نقطة بيانات مباشرة ودقيقة بنسبة 100% على مدار 90 دقيقة.

بيانات في الوقت الحقيقي لتتبع اللاعبين

باختصار، ستتيح سترات جي بي إس (Apex 2.0) لتتبع أداء فريق أموريم، وتحديد من يركض بقوة ومن يتقاعس خلال جلسات التدريب والمباريات.

وقام النادي بتركيب أجهزة إرسال واستقبال في جميع أنحاء ملعب كارينغتون للتدريب، مما يتيح للمدرب وجهازه الفني مراقبة البيانات والوصول إليها في الوقت الفعلي عبر أجهزة آيباد.

ويبحث أموريم أيضا عن طريقة للوقاية من الإصابات قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ يُسجل مانشستر يونايتد أحد أعلى معدلات غياب اللاعبين في العامين الماضيين.

وستساعد هذه التقنية الجديدة أيضا في تحديد اللاعبين المُعرّضين لخطر الإصابات، مما يتيح للطاقم الفني تعديل أعباء العمل وفقا لذلك.

سيستمر مانشستر يونايتد في استخدام أحدث تقنياته المتطورة في استعداداته للموسم الجديد، حيث سيواجه فيورنتينا يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف أرسنال في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.