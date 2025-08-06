خسارة السعودية والعراق وفوز الأردن في كأس آسيا للسلة

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الصيني 88-93 في افتتاح النسخة الـ31 لبطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال، التي انطلقت منافساتها الثلاثاء بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وفي الربع الأول تقدمت الصين بفارق 8 نقاط بنتيجة 30-22، وفي الربع الثاني واصل المنتخب الصيني تقدمه 53-43، ثم وسّع تقدمه إلى 80-65 في الربع الأخير قبل أن يحسم اللقاء بفارق 5 نقاط.

وفي بقية المواجهات الأخرى، خسر المنتخب العراقي أمام نظيره النيوزيلندي 78-100 ضمن مباريات المحموعة (B)، وفاز المنتخب الأردني على نظيره الهندي 91-84 بعد التمديد لوقت إضافي قبل انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 80-80.

وتضمن حفل الافتتاح الذي أقيم بين الشوطين في لقاء السعودية والصين عرضا بصريا مبهرا ثلاثي الأبعاد مدته 4 دقائق، يدمج بين الإضاءة والتقنيات البصرية لإبراز هوية الحدث وعرضا أكروباتيا احترافيا ، وعرضا حركيا مشوقا قدمه فريق متخصص في الحركات البهلوانية، فضلا عن عرض تفاعلي للجمهور.

ويشارك في البطولة إلى جانب المملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المستضيفة، منتخبات أستراليا (حاملة اللقب مرتين متتاليتين)، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، ومعها منتخبات الفلبين، والهند، وتايوان والعراق، وغوام، وقطر، إلى جانب إيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسوريا.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة بكأس آسيا لكرة السلة على 4 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية ولبنان.

المجموعة الثانية: غوام واليابان وسوريا وإيران.

المجموعة الثالثة: الصين والأردن والهند والسعودية الدولة المستضيفة للبطولة.

المجموعة الرابعة: تايوان ونيوزيلندا والعراق والفلبين.ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع مباشرة إلى دور الثمانية، بينما تخوض الفرق التي تحتل المركزين الثاني والثالث ملحق التأهل.