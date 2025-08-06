الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة نونيز مهاجم ليفربول

ذكر تقرير إعلامي أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم توصل لاتفاق مع الهلال السعودي على بيع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الأربعاء أن النادي تقدم بعرض بقيمة ثابتة تبلغ 46.2 مليون جنيه إسترليني (53 مليون يورو)، بالإضافة إلى مكافآت قد ترفع الصفقة إلى 56.6 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو).

كما كتب الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المتخصص بالانتقالات، على إكس "حصريا: الهلال يقترب من حسم صفقة الحصول على داروين نونيز بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول"، مضيفا "الاتفاق بين الناديين قد حصل، والهلال يتفاوض مع داروين بشأن الشروط الشخصية. القرار يعود للاعب لكن المفاوضات جارية. إينزاغي يريده"، في إشارة إلى مدرب الهلال الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي.

ويدافع الأوروغواياني عن ألوان ليفربول منذ 3 أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يرتقِ فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به، واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.

ورغم أنه سجل 18 هدفا في الموسم الأخير للمدرب يورغن كلوب مع ليفربول، سجل نونيز 7 أهداف فقط في الموسم الماضي مع المدرب أرني سلوت.

ويبدو ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعدا للتخلي عن نونيز بعد تعاقده مع الفرنسي أوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه إسترليني، وسعيه لضم السويدي ألكسندر إيزاك من مواطنه نيوكاسل الذي يطالب بـ150 مليون جنيه (قرابة 200 مليون دولار) للتخلي عنه.

وأنفق بطل الدوري الممتاز حتى الآن 116 مليونا لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي ييريمي فريمبونغ من ليفركوزن أيضا، والمجري ميلوش كيركيز من بورنموث.

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كما انضم حارس المرمى الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي إلى فريق سلوت منذ نهاية الموسم الماضي، بعد الموافقة على انتقاله من فالنسيا الإسباني في عام 2024.