المغرب ضد كينيا في كأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد كينيا في الجولة الثانية للجولة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم، والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

تُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من الـ2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري 2025، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

وتقام مباراة كينيا ضد المغرب الأحد، العاشر من أغسطس/آب الجاري على ملعب نيابو ناشيونال في كينيا، وتبدأ الساعة الرابعة مساء (13:00) بتوقيت الرباط (السادسة مساء 15:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

قنوات البث الناقلة لمباراة المغرب ضد كينيا بكأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

واستهل المغرب مبارياته في البطولة بالفوز 2-0 على نظيره الأنغولي، الأحد الماضي.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات:

أنغولا.

كينيا (البلد المضيف)

.زامبيا.

الكونغو الديمقراطية.

تشكيلة المغرب المتوقعة

1 مهدي حرار- 4 مروان الوادني- 20 محمد مفيد- 17 يوسف بلعماري- 3 أناس باش- 24 محمد ربيع حريمات- 8 خالد أيت أورخان- 13 بوشعيب العراسي- 19 أيوب مولوعة- 18 عماد رياحي- 25 أنس المهراوي.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق الفوز لتعزيز طموحاتهم بالتتويج باللقب الثالث بالبطولة بعد أن سبق لهم التتويج باللقب مرتين.

نسخة تاريخية

هي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في 3 دول شراكة، وهذا يمنحها طابعا استثنائيا على المستوى التنظيمي. وقد تم اختيار ملعب بنيامين مكابا في دار السلام لافتتاح البطولة، وملعب كاساراني في نيروبي للنهائي، بينما تستضيف كمبالا مباراة تحديد المركز الثالث.