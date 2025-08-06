الجزائر ضد جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة التي انطلقت السبت الماضي.

وتُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة 2-30 أغسطس/آب 2025، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

وتقام مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا يوم الجمعة الثامن من أغسطس/آب الجاري على ملعب "مانديلا الوطني" في أوغندا، وتبدأ الساعة الخامسة مساء (15:00) بتوقيت الجزائر، الثامنة مساء (17:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب أفريقيا ضد الجزائر بكأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

واستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس أفريقيا للمحليين بفوز عريض 3- صفر على أوغندا صاحبة الأرض، الاثنين الماضي، في الجولة الأولى للبطولة.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات:

أوغندا

النيجر

غينيا

جنوب أفريقيا

تشكيلة الجزائر المتوقعة

زكريا بوحلفاية، رضا حلايمية، أيوب غزالة، نوفل خاسف، آدم عليلات، مهدي بوجمعة، زكريا دراوي، عبد الرحمن مزيان، أكرم بوارس، كوهيلي، أيمن محيوس.