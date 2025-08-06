أكثر 10 أندية ربحا من بيع نجومها في صيف 2025

شهد سوق الانتقالات الصيفية لكرة القدم لعام 2025 نشاطا ضخما في صفقات البيع، إذ نجحت مجموعة من الأندية الأوروبية في تحقيق أرباح قياسية من بيع نجومها.

وأُبرمت العديد من الصفقات الكبرى في الميركاتو الصيفي الحالي، مع توقعات بالمزيد لأن سوق الانتقالات مستمرة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2025.

وتاليا 10 أندية جمعت أكبر دخل من المبيعات هذا الصيف:

1- باير ليفركوزن (205.5 ملايين يورو)

تصدر العملاق الألماني القائمة بعد بيع عدة أسماء بارزة، أبرزهم فلوريان فيرتز إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو.

كما غادر جيريمي فريمبونغ، وأوديلون كوسونو، وغوستافو بويرتا، وجوناثان تاه وغرانيت تشاكا، وبذلك استغنى النادي عن معظم عناصر تتويجه التاريخي بلقب الدوري الألماني في الموسم قبل الماضي، ومعهم المدرب تشابي ألونسو المنتقل إلى ريال مدريد.

2- تشلسي (151.6 مليون يورو)

رغم إنفاقه الكبير، جمع تشلسي ثروة من بيع نوني مادويكي إلى أرسنال (60 مليون يورو) وجواو فيليكس إلى النصر السعودي في صفقة يمكن أن ترتفع إلى 50 مليون يورو.

3- ليفربول (133.3 مليون يورو)

رغم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو، حقق "الريدز" ثالث أكبر دخل بفضل بيع لويس دياز إلى بايرن ميونخ (70 مليون يورو) وغاريل كوانساه إلى ليفركوزن (35 مليون يورو).

4- بورنموث (123.96 مليون يورو)

فاجأ بورنموث الجميع بهذا الرقم، بعد بيع دين هويسن إلى ريال مدريد وميلوس كيركيز إلى ليفربول، إلى جانب لاعبين آخرين مثل غايدون أنتوني ومارك ترافيرز.

5- برايتون (121.7 مليون يورو)

استمر برايتون في سياسة البيع الذكي، مع 6 صفقات أبرزها إعارة إيفان فيرغسون إلى روما، والتي أضافت 3 ملايين يورو كدخل إضافي.

6- ولفرهامبتون (111 مليون يورو)

حقق فريق الذئاب مبلغا كبيرا من صفقتين فقط: ماثيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد، وريان آيت نوري إلى مانشستر سيتي.

7- نوتنغهام فورست (110.87 مليون يورو)

صفقة أنطوني إيلانغا إلى نيوكاسل (61.4 مليون يورو) شكلت الجزء الأكبر من دخل النادي، الذي استفاد أيضا من بيع عدد من اللاعبين الشباب.

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8- ميلان (108.8 ملايين يورو)

غادر تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي وثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي، ليساهما في جعل ميلان ضمن قائمة أصحاب المداخيل الكبيرة هذا الصيف.

9- سبورتنغ لشبونة (104.57 ملايين يورو)

الصفقة الكبرى كانت بيع فيكتور جيوكيريس إلى أرسنال مقابل أكثر من 65 مليون يورو، ما عزز دخل النادي البرتغالي من المبيعات.

10- أتلانتا (104.05 ملايين يورو)

بلغ الفريق الإيطالي هذا الرقم بفضل صفقة بيع ماتيو ريتيغي إلى القادسية السعودي، والتي جعلته أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.