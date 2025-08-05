مصرع الدراج دينيس هامار يثير موجة من الحزن والغضب بكيب تاون

توفّي دينيس هامار، أحد أبرز رموز مجتمع ركوب الدراجات في جنوب أفريقيا، بشكل مأساوي إثر تعرّضه لهجوم أثناء جولة بالدراجة، حيث تعرّض للاعتداء والسرقة، مما أسفر عن إصابات قاتلة.

وكان هامار، البالغ من العمر 76 عاما، في طريقه من منطقة "باردن آيلاند" متجهاً نحو شارع "دي كليرك بوليفارد" في منطقة "فورشور"، حين دفعه شخص مجهول عن دراجته وسرق هاتفه المحمول.

وقد هامار نُقل إلى مستشفى قريب، لكنه توفي متأثراً بإصابات بالغة شملت كسورا متعددة.

أثار الخبر موجة غضب واسعة في أوساط راكبي الدراجات ونشطاء المجتمع المدني، وسط دعوات لتعزيز الأمن في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة.

وقال نيل روبنسون، الرئيس التنفيذي لجمعية "بدال باور" للدراجات "نشعر بحزن شديد لفقدان روح أخرى نتيجة هذا النمط المتكرر من الاعتداءات. رغم تدخلات الشرطة، فإن المشكلة لا تزال مستمرة. نناشد راكبي الدراجات تجنب هذه المناطق".

كما أصدرت إحدى مجموعات المجتمع المحلي في كيب تاون بيانا مؤثرا عبر وسائل التواصل "كيب تاون، مدينتنا الأم، تحطم قلوبنا من جديد. بعد أسابيع فقط من مأساة متسلق الجبال في جبل تيبل، ها هو حزن آخر يضربنا".

وأضاف البيان "أنهى دينيس أكثر من 40 مشاركة متتالية في جولة كيب تاون للدراجات، وكان حبه للمدينة واضحاً في كل منافسة، لكن المدينة لم تردّ له هذا الحب. زوجته، شارون، تواجه اليوم حزناً لا يُوصف، وحقيقة مؤلمة: المدينة والبلاد التي أحبّها قد خذلتنا جميعاً".

وجاء أيضا في البيان بأسلوب عاطفي: "هكذا يبدو الفقد، مجتمع الدراجين بات صامتاً، يطارده غياب أحد رموزه. عائلة ممزقة، استُبدلت ضحكاتها بدموع لا تنتهي. أرملة تمسك ذكريات زوجها الحبيب عند بزوغ الفجر، تتساءل لماذا أصبحت كيب تاون بلا قلب. شوارعنا التي كانت مفعمة بالحياة، أصبحت مغطاة بالخوف. من جبل تيبل إلى جسور المدينة، أصبحت أماكن الحرية مسرحا للعنف".

وختموا بنداء للسلطات "كلمات التعزية لا تكفي. نريد تحركا حقيقيا: إضاءة أفضل، شرطة أقوى، ومحاسبة الجناة".

إعلان

وقد أقامت مجموعة "ابقَ بعيداً عن الدراجة" فعالية تكريمية بمشاركة نادي "كلوب 100" لركوب الدراجات في كيب تاون"، تكريماً لهامار نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في منشورهم "دينيس كان زوجا وأبا وجدا… نحن في غاية الحزن لهذا الحادث الذي جاء ضمن سلسلة من الاعتداءات ضد راكبي الدراجات".

وخلال الفعالية، تحدّث عضو مجلس مدينة كيب تاون، إيان مكماهون، إلى المشاركين حول قضايا السلامة في منطقتي "وودستوك" ووسط المدينة، كما سلّم كريغ سيدراس رسالة تتضمّن مطالب وتوصيات باسم النادي إلى مجلس المدينة وجمعية الدراجات.