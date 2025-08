ناد ألماني يرضخ لغضب جمهوره ويلغي عقد لاعب إسرائيلي دعا لمحو غزة

تراجع نادي فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في الدرجة الثانية الألمانية لكرة القدم منذ مغادرته دوري الأضواء عام 2020، عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، وذلك بضغط من الجمهور الغاضب من منشورات اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب على غزة، وفق ما أفادت صحيفة بيلد اليوم الثلاثاء.

وأثير الكثير من الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين عندما وردت أخبار عن اقتراب فايسمان من الانضمام إلى دوسلدورف قادما من غرناطة الإسباني.

لكن هذه الصفقة لم تتم بحسب ما أكد النادي الألماني اليوم، قائلا "لقد بحثنا في أمر شون فايسمان بشكل معمق، لكننا قررنا في النهاية عدم التعاقد معه"، من دون أن يكشف عن أسباب القرار.

لكن صحيفة "بيلد" أفادت بأن النادي رضخ لغضب جمهوره من تصريحات فايسمان على مواقع التواصل الاجتماعي وقرر عدم المضي قدما في الصفقة رغم وصول اللاعب إلى دوسلدورف وخضوعه للفحص الطبي الروتيني.

ونشر المهاجم الذي خاض 33 مباراة دولية مع إسرائيل، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت "بيلد" أن فايسمان دعا إسرائيل إلى "محو غزة من على الخريطة" و"إلقاء 200 طن من القنابل عليها".

كما وضع ابن الـ29 عاما إشارة إعجاب على منشورات تقول "لا يوجد أبرياء (في غزة)، ولا داعي لتحذيرهم".

"Can anyone give me a logical reason why 200 tons of bombs haven't been dropped on Gaza yet?"

Social media post of Shon Weissman, the Israeli national team striker whose transfer was cancelled by Fortuna Düsseldorf due to his support for genocide. pic.twitter.com/qZCN6YEeYK

— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) August 5, 2025