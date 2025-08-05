نادٍ إيطالي مغمور ينضم إلى الأثرياء الجدد في الكرة الأوروبية ويحلم بضم ميسي

لفت فريق كومو الإيطالي المنافس بالدوري الإيطالي لكرة القدم الأنظار بفضل تحركاته النشطة وصفقاته العديدة، وإنفاقه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

في بداية أغسطس/آب، وبعد الإعلان الرسمي عن انضمام جاكوبو رامون من ريال مدريد، أبرم اللومبارديون 9 تعاقدات.

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ووفقا لصحيفة "ماركا" أنفق نادي كومو ما مجموعه 104 ملايين يورو لينضم بذلك إلى قائمة "الأثرياء الجدد" في الكرة الأوروبية.

من أين يأتي كومو بالأموال؟

صعد كومو إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي وأنهى الترتيب في المركز العاشر، وقدم أداء لافتا تحت قيادة مدربه الشاب سيسك فابريغاس، وهو يطمح للمزيد ولعب أدوار متقدمة محليا وقاريا.

وأشارت ماركا إلى أن سر الإنفاق الباهظ في كومو يعود لكونه مملوكا للأخوين هارتونو من إندونيسيا (مجموعة دغاروم).

يعتبر هذان الشقيقان من أغنى مالكي الأندية في عالم كرة القدم، إذ يحتلان المركزين الثامن والعاشر على التوالي، وتبلغ ثروتهما الصافية 26.5 و25.5 مليار دولار، ليحتلا المركزين 71 و76 بين أغنى أندية العالم، وفقا لمجلة فوربس.

أنفق كومو 100 مليون يورو في موسم 2024-2025، بالإضافة إلى الإعلان عن خطط لتجديد ملعبهم وبناء مدينة رياضية رفيعة المستوى، وتكرر الأمر هذا الصيف قبل شهر واحد من إغلاق سوق الانتقالات، ليصبح النادي الأكثر إنفاقا على الصفقات بعد يوفنتوس.

الاحتفاظ بفابريغاس

بعد النتيجة الإيجابية الموسم الماضي كانت الخطوة الأولى لملاك النادي هي الاحتفاظ بمديره الفني سيسك فابريغاس، وإقناعه بأن المشروع قوي وسط تكهنات كثيرة حول احتمال رحيله بعد تلقيه عروضا من إنتر وروما وباير ليفركوزن ولايبزيغ، لكنه سيبقى على دكة البدلاء مع جوزيبي سينيغاليا.

وقال فابريغاس "لقد تلقيتُ عروضا، ولكن ليس لأنني أردت الرحيل. أنا أعشق كرة القدم، وأحب متابعة أسلوب عمل الفرق الأخرى، فأنا فضولي ومباشر. لم يساورني أي شك قط".

حلم التعاقد مع ميسي

بعد أن احتفظوا بـ"مدربهم المُعجزة"، يُريدون المزيد ويحلمون الآن بضم الأسطورة ليونيل ميسي الصديق المُقرب لسيسك.

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وعلق فابريغاس على إمكانية التحاق ميسي بكومو "الأمر ليس مستبعدا. نحن أصدقاء منذ سنوات. هو الآن في أميركا وسوف نرى ما يحدث في المستقبل".

وقال سوارسو رئيس النادي "العلامة التجارية هنا هي بحيرة كومو، وهذا ما نركز عليه. ميسي وزوجته يأتيان إلى كومو لقضاء إجازة، نحن لا ندعوهما. سيكون حلما يتحقق لو جاء إلى هنا. لكننا لم نتواصل بعد".