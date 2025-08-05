إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لفترة غير محددة

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، خطر الغياب عن عدة مباريات مهمة لفريقه بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرّض لها أمام نيكاكسا المكسيكي في كأس الدوريات.

وغادر ميسي أرضية الملعب السبت الماضي، بعد 11 دقيقة فقط من بداية تلك المباراة بسبب انزعاج عضلي في قدمه اليمنى، وفي اليوم التالي أكد ناديه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن إصابته طفيفة.

وجاءت هذه الإصابة في توقيت حرج للغاية وفق وصف شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، إذ إن موعد عودة ميسي إلى الملاعب متوقفة على جاهزيته البدنية، مشيرة إلى أن غيابه عن الملاعب قد تصل إلى 3 أسابيع.

وخلال الفترة المذكورة من المقرر أن يخوض إنتر ميامي 5 مباريات إحداها في كأس الدوريات، والأربع الأخرى في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين، ومن المتوقع غياب ميسي عنها جميعا.

وتاليا المباريات المتوقع غياب ميسي عنها:

إنتر ميامي x بوماس المكسيكي (كأس الدوريات) السادس من أغسطس/آب الجاري.

أورلاندو سيتي x إنتر ميامي (الدوري الأميركي) العاشر من أغسطس/آب الجاري.

إنتر ميامي x لوس أنجلوس غالاكسي (الدوري الأميركي) 16 أغسطس/آب الجاري.

دي سي يونايتد x إنتر ميامي (الدوري الأميركي) 23 أغسطس/آب الجاري.

إنتر ميامي x شيكاغو فاير (الدوري الأميركي) 30 أغسطس/آب الجاري.

منتخب الأرجنتين يراقب

في هذه الأثناء أشارت الشبكة ذاتها إلى أن مسؤولي المنتخب الأرجنتيني وفي مقدمتهم المدرب ليونيل سكالوني يتابعون عن كثب تطورات إصابة ميسي، من أجل قياس مدى جاهزيته للدفاع عن ألوان "التانغو" في فترة التوقف الدولي القادمة.

ومن المقرر أن يعلن سكالوني قريبا قائمته النهائية لآخر جولتين من تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ تلعب الأرجنتين ضد فنزويلا في الرابع من سبتمبر/أيلول القادم، وضد الإكوادور في التاسع من الشهر ذاته.

ورغم تأهل الأرجنتين بالفعل إلى مونديال 2026، فإن حضور ميسي دائما ما يحمل طابعا خاصا، لا سيما أن مواجهة فنزويلا ستكون آخر مباراة رسمية للمنتخب على أرضه قبل المونديال.

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وتشير التقديرات إلى أن ميسي قد يكون جاهزا بدنيا للمباراتين، نظرا لأن الإصابة ليست خطيرة ولأن أمامه شهرا كاملا للتعافي.

يُذكر أن ميسي تعرّض لإصابة مماثلة في نفس العضلة في مارس/آذار 2024 وبسببها غاب عن عدة مباريات لإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، وأصيب أيضا في أربطة الكاحل الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا.

كما عانى من مشكلة في العضلة المقربة اليسرى تسببت في غيابه عن مواجهتي الأوروغواي والبرازيل في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في مارس/آذار الماضي.