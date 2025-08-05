متوسط أعمار غير مسبوق للاعبي ريال مدريد منذ 27 عاما

يضم فريق ريال مدريد لكرة القدم في صفوفه كوكبة من اللاعبين الموهوبين الشباب الذين ساهموا بشكل مباشر في انخفاض معدّل أعمار الفريق لأول مرة منذ عقدين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفريق الحالي لريال مدريد هو الأكثر شبابا في القرن الـ21 بالنسبة للنادي الملكي، بمتوسط أعمار يقترب من 25 عاما.

وقالت الصحيفة إن فلورنيتينو بيريز (رئيس النادي الملكي) وبعد اعتماده على اللاعبين النجوم وأصحاب الخبرة تحوّل اهتمامه إلى المواهب الشابة، ليبني "التشكيلة الأشد شبابا لريال مدريد خلال العقدين الأخيرين".

📰 #LaPortada 🐣 Baby Madrid ⚪ La plantilla blanca de esta temporada es, con 25,07 años, la más joven del Real Madrid en lo que va de siglo pic.twitter.com/8TPQJmH1qQ — MARCA (@marca) August 4, 2025

وانخفض متوسط أعمار ريال مدريد بشكل ملحوظ بعد رحيل الثنائي لوكا مودريتش (39 عاما) ولوكاس فاسكيز (34 عاما) ومن قبلهما توني كروس (33 عاما) -صيف العام الماضي- كما لعبت الصفقات الشابة دورا بارزا في ذلك وآخرها برايان هويسن (20 عاما) وفرانكو ماستانتوونو (18 عاما).

وأكمل التوقيع مع ماستانتوونو "لوحة الجيل الجديد" فهذا الشاب الأرجنتيني الذي يُعد أصغر لاعب يُمثّل منتخب الأرجنتين في مباراة رسمية "يجسّد الآن كل ما يبحث عنه ريال مدريد: موهبة فائقة، مستقبل واعد، تأثير فوري يجذب الجماهير لمدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو".

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي ريال مدريد بقائمة موسم 2025-2026 حوالي 25 عاما و7 أشهر، وهي الأصغر منذ موسم 1998-1999 الذي بلغ متوسط أعمار لاعبي النادي الملكي فيه 24.88 عاما.

وتاليا أصغر قوائم ريال مدريد خلال العقدين الأخيرين:

موسم 1998-1999: 24.88 عاما.

موسم 2025-2026: 25.07 عاما.

موسم 2010-2011: 25.16 عاما.

موسم 2015-2016: 25.39 عاما.

وشهدت سياسة التعاقدات في عهد بيريز تطورا تدريجيا، ففي ولايته الأولى كرئيس لريال مدريد (2000-2006) كان التركيز على ضم أبرز نجوم العالم مثل البرتغالي لويس فيغو، الفرنسي زين الدين زيدان، البرازيلي رونالدو نازاريو، الإنجليزي ديفيد بيكهام.

إعلان

أما في ولايته الثانية التي بدأت عام 2009 وما زالت مستمرة إلى الآن، فقد تحول النموذج إلى نهج أكثر تطورا ورؤية مستقبلية بعيدة المدى.

وقال بيريز في تصريحات سابقة عام 2017 "علينا الآن أن نُقارب المشروع الرياضي بطريقة مختلفة. لطالما كنا نضم كبار النجوم، أما اليوم فقد قمنا بصقل هذا النموذج من خلال التركيز على الشباب في جميع أنحاء العالم".

وخلال ولايتيه، التزم بيريز بقانون غير مكتوب، وهو عدم التعاقد مع لاعبين فوق سن الثلاثين مع بعض الاستثناءات القليلة جدا مثل البرتغالي ريكاردو كارفاليو، والإسبانيين دييغو لوبيز وخوسيلو.

وأتمت الصحيفة "ريال مدريد الصغير اليوم بمتوسط أعمار لاعبيه دليل حيّ على أن النجاحات لا تأتي من فراغ، بل من استثمارات طويلة الأمد في الشباب، وهي إستراتيجية باتت تؤتي ثمارها في الحاضر وتعد بمستقبل مشرق".